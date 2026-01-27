Memphis Depay é relacionado para a estreia do Corinthians no Brasileirão

Holandês tratava um edema ósseo no joelho esquerdo e ainda não atuou na temporada / Crédito: Jogada 10

O atacante Memphis Depay está relacionado pelo Corinthians para a estreia da equipe no Brasileirão 2026. O Timão enfrenta o Bahia nesta quarta-feira (28), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro. Vale destacar que o holandês ainda não havia entrado em campo pelo Timão na temporada. Isso porque o jogador tratava um edema ósseo no joelho esquerdo. A tendência, no entanto, é que Depay inicie a partida contra o Tricolor de Aço no banco de reservas.

Nas últimas semanas, inclusive, o camisa 10 alvinegro realizava atividades físicas de fortalecimento e fisioterapia com foco na disputa da Supercopa do Brasil, diante do Flamengo, jogo que acontece no domingo (1º), em Brasília. Mais recentemente, o atacante passou a treinar com o restante do grupo.

Com base nisso, o técnico Dorival Júnior deve levar a campo um time misto para enfrentar o Bahia. A provável escalação do Corinthians deve ter Hugo Souza no gol; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu na defesa; Raniele, Carrillo, Matheus Pereira e Rodrigo Garro no mei0-campo; além de Vitinho e Yuri Alberto na frente. Por que o Corinthians vai jogar na Vila Belmiro contra o Bahia? O Corinthians solicitou a mudança do local do jogo para jogar na quarta-feira e ter o mesmo tempo de descanso que o Flamengo, adversário na Supercopa do Brasil. O Rubro-Negro estreia no Brasileirão diante do São Paulo no Morumbis. Por conta disso, inicialmente a CBF marcou o jogo do Timão para a quinta-feira (29), um dia depois do Flamengo. Isso porque a Polícia Militar de São Paulo, órgão responsável pela segurança nos jogos de futebol, orienta que os times paulistas não podem jogar no mesmo dia, horário e local.