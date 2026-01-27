Manchester City x Galarasaray: onde assistir, escalações e arbitragem

Manchester City x Galarasaray: onde assistir, escalações e arbitragemEm jogo pela última rodada da fase de Liga da Champions, City precisa vencer para avançar diretamente às oitavas; turcos devem ir aos playoffs
Após mais de longos cinco meses, chegou a hora de descobrirmos todos os 24 classificados na fase de Liga da Champions. É nesta quarta-feira (28/1), quando 18 jogos simultâneos – às 17h (de Brasília) – agitam a oitava e última rodada da principal copa da Europa. E, no Etihad Stadium, o Manchester City recebe o Galatasaray (TUR) com o objetivo de garantir vaga direta às oitavas de final. Por outro lado, os turcos buscam melhorar sua posição nos playoffs, ainda que tenham chance de terminar a noite eliminados – ou até mesmo com vaga direta nas oitavas.
Como chega o Manchester City
Ocupando a 11ª colocação, ou seja, fora do G-8 da fase de Liga da Champions, o Manchester City chega com a necessidade de vitória se quiser evitar a disputa dos playoffs, fase anterior às oitavas de final. Atualmente, a equipe de Pep Guardiola possui 13 pontos, empatando com incríveis sete equipes, sendo que cinco aparecem à sua frente pelo saldo de gols. Assim, além de vencer o Galatasaray, os Citizens precisam do secador e da mira em dia, já que necessitam reduzir tal desvantagem.
E, para tal, Guardiola terá de lidar com inúmeros problemas, especialmente na defesa. Stones, Gvardiol e Ruben Días, lesionados, estão fora de ação. Já Guehi não está inscrito na Champions. Além deles, Bobb e Kovacic também se recuperam de lesão, enquanto Rodri cumpre suspensão. Savinho e Semenyo também não podem ir a campo, ampliando a lista de desfalques do técnico catalão.
Como chega o Galatasaray
O Galatasaray não fica para trás no quesito desfalques. Afinal, não pode contar com Baltaci, suspenso, e Unyay, lesionado. Já os reforços Lang, Karatas, Gurpuz e Asprilla só poderão atuar numa eventual próxima fase por chegarem na atual janela de transferências.
A noite, no entanto, pode representar o reencontro de Gündogan, volante do Galatasaray, com o Manchester City, onde foi multicampeão. Em 17º, com dez pontos, a equipe turca tem pequenas chances de se classificar diretamente às oitavas ao mesmo tempo em que pode ficar fora do grupo dos 24. Assim, caso consiga pontuar, deve se garantir nos playoffs da Liga dos Campeões.
MANCHESTER CITY x GALATASARAY
Liga dos Campeões 2025/26 – 8ª rodada da fase de Liga
Data-Hora: 28/1/2026, quarta-feira, 17h (de Brasília)
Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
MANCHESTER CITY: Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Aké e O’Reilly; Reijnders, Cherki, Bernardo Silva, Foden e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola
GALATASARAY: Çakir; Sallai, Sánchez, Bardakci e Jakobs; Gündogan (Lemina), Torreira, Sané, Akgun (Gabriel Sara) e Yilmaz; Osimhen. Técnico: Okan Buruk
Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (ESP)
Assistentes: José Enrique Naranjo Pérez (ESP) e Diego Sánchez Rojo (ESP)
VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)
Onde assistir: HBO Max
