Lucas deve voltar ao time titular do São Paulo diante do Flamengo

Atacante foi poupado da última partida, diante do Palmeiras, por conta do gramado sintético da Arena Barueri / Crédito: Jogada 10

O São Paulo deve contar com o retorno de Lucas Moura entre os titulares para o jogo diante do Flamengo. A partida acontece nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela estreia das equipes no Brasileirão. O atacante foi preservado do último jogo, diante do Palmeiras pelo Paulistão, por conta do gramado sintético da Arena Barueri, palco do clássico. Para a partida deste meio de semana, no entanto, o jogador está relacionado.

Assim, o técnico Hernán Crespo terá time completo para o duelo. A provável escalação do São Paulo para o jogo tem

Rafael no gol; Maik, Arboleda, Alan Franco e Wendell na defesa; Bobadilla, Marcos Antônio e Danielzinho no meio-campo; e Lucas, Calleri e Luciano na frente.

O último treino do São Paulo antes do jogo contra o Flamengo aconteceu nesta terça-feira (27). Crespo comandou atividade no CT da Barra Funda com ajustes táticos e um trabalho de bola parada, além de um trabalho em campo reduzido. Vale lembrar que o trabalho do dia teve a presença do presidente Harry Massis e de Rafinha, novo gerente esportivo do São Paulo, apresentado para a nova função nesta terça-feira. Em entrevista coletiva, o ex-jogador cobrou mudança de postura. “Fui campeão da Copa do Brasil com salário atrasado. Isso não é normal, em nenhuma profissão. Mas entendemos o momento. Respeitando todos, não podemos nos apoiar nisso. Crise política, salário atrasado… Não. Temos de fazer as coisas andarem”, disparou o agora dirigente.