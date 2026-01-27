Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lucas deve voltar ao time titular do São Paulo diante do Flamengo

Atacante foi poupado da última partida, diante do Palmeiras, por conta do gramado sintético da Arena Barueri
O São Paulo deve contar com o retorno de Lucas Moura entre os titulares para o jogo diante do Flamengo. A partida acontece nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela estreia das equipes no Brasileirão.

O atacante foi preservado do último jogo, diante do Palmeiras pelo Paulistão, por conta do gramado sintético da Arena Barueri, palco do clássico. Para a partida deste meio de semana, no entanto, o jogador está relacionado.

Assim, o técnico Hernán Crespo terá time completo para o duelo. A provável escalação do São Paulo para o jogo tem
Rafael no gol; Maik, Arboleda, Alan Franco e Wendell na defesa; Bobadilla, Marcos Antônio e Danielzinho no meio-campo; e Lucas, Calleri e Luciano na frente.

O último treino do São Paulo antes do jogo contra o Flamengo aconteceu nesta terça-feira (27). Crespo comandou atividade no CT da Barra Funda com ajustes táticos e um trabalho de bola parada, além de um trabalho em campo reduzido.

Vale lembrar que o trabalho do dia teve a presença do presidente Harry Massis e de Rafinha, novo gerente esportivo do São Paulo, apresentado para a nova função nesta terça-feira. Em entrevista coletiva, o ex-jogador cobrou mudança de postura.

“Fui campeão da Copa do Brasil com salário atrasado. Isso não é normal, em nenhuma profissão. Mas entendemos o momento. Respeitando todos, não podemos nos apoiar nisso. Crise política, salário atrasado… Não. Temos de fazer as coisas andarem”, disparou o agora dirigente.

 

