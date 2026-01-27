Keno se despede do Fluminense: “Jamais esquecerei daquela tarde de 2023”

Atacante publica mensagem nas redes sociais aos tricolores e agora vai defender o Coritiba por empréstimo até o fim de 2026 / Crédito: Jogada 10

Keno se despediu de maneira oficial do Fluminense nesta terça-feira (27). Nas redes sociais, o jogador agradeceu as três temporadas pelo Tricolor e ainda relembrou a conquista da Libertadores em 2023. Agora, o atacante vai vestir a camisa do Coritiba por empréstimo até o fim da temporada 2026. “Com o coração em paz e o sentimento de dever cumprido, me despeço do Fluminense, clube maravilhoso e que abriu as portas para mim e para a minha família. Seremos eternamente gratos por tudo que vivemos aqui. Foram três temporadas de muita entrega, dedicação, profissionalismo, aprendizado e conquistas extremamente especiais, tanto dentro quanto fora de campo. Jamais me esquecerei daquela tarde de 2023 no Maracanã, quando vencemos a Libertadores. Foi lindo demais!”, escreveu o jogador.

Ao chegar em Curitiba, o atacante revelou a influência de jogadores do elenco na decisão de acertar com o Coxa, especialmente o zagueiro Thiago Santos. Além do Flu, os dois jogaram juntos também no Palmeiras, em 2017.

Keno chegou ao Fluminense no começo de 2023. Sob o comando de Fernando Diniz, o jogador virou titular absoluto e foi crucial nas conquistas do Cariocão, Libertadores e Recopa Sul-Americana, no ano seguinte. Ele, aliás, fez assistência que nasceram os dois gols da final da Libertadores 2023, marcados por Cano e John Kennedy. Carreira de Keno Com a camisa do Tricolor das Laranjeiras, Keno, aliás, disputou 133 partidas, fez 15 gols e 20 assistências com a camisa. No entanto, nas últimas temporadas, o rendimento do atacante diminuiu e, com isso, passou a atuar com mais frequência como reserva no Fluminense. Em 2024, marcou quatro gols e deu três assistências em 42 jogos, sendo 26 como titular. Entretanto, em 2025, anotou seis gols e contribuiu com quatro assistências em 40 partidas. Aos 36 anos, Keno, aliás, também acumula passagens por Paraná Clube, Santa Cruz, em 2016, e depois sua carreira entrou em ascensão no cenário nacional. Na sequência, defendeu Palmeiras, onde foi Campeão Brasileiro em 2018, e o Atlético-MG, onde conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, em 2021.