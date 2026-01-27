Jogador de 28 anos é encontrado morto dentro de casa

Clubes e ex-companheiros prestaram homenagens e manifestaram luto em postagens nas redes sociais / Crédito: Jogada 10

O ex-meio-campista das categorias de base do Cobreloa, do Chile, Erick Fabián, de 28 anos, morreu no domingo (25), em Calama, no norte do país. As autoridades encontraram o corpo dentro de uma residência, e a causa da morte não foi divulgada pela família nem pelos órgãos oficiais. Revelado pelo Cobreloa, clube que atualmente disputa a Primera B — a segunda divisão do futebol chileno —, Fabián integrou as categorias de base.

Após deixar o clube, o jogador manteve-se em atividade no futebol e passou a atuar por equipes do cenário amador de Calama e cidades próximas. Nesse percurso, inclusive, participou da Copa Chilena em maio de 2023, defendendo o Eléctricos Refinerías.