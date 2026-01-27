Internacional x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragemColorado pretende começar sua trajetória no Brasileirão com um triunfo e emplacar sequência positiva para afastar a desconfiança de 2025
O Internacional mede forças com o Athletico Paranaense pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, nesta quarta-feira (28). As duas equipes têm início distintos na temporada. O Colorado passou por um aumento de confiança depois de dar resposta positiva no primeiro grande teste no ano. Em contrapartida, o Furacão demonstra dificuldade em conseguir uma sequência regular de resultados.
Onde assistir
A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere, no sistema pay-per-view.
Como chega o Internacional
O Colorado trouxe esperança para os seus torcedores e deixou a impressão que a atual temporada não será uma repetição da anterior. Afinal, a equipe apresenta performances elogiáveis. Além da intensidade, pressão constante no ataque e fortalecimento da parte mental como suas principais valências. Até o momento, o Inter entrou em campo cinco vezes, com quatro vitórias e somente uma derrota.
Em seu último compromisso, o triunfo, de virada, no Gre-Nal trouxe mais confiança para a estreia e em fazer uma boa campanha no Brasileirão. Especialmente pela resposta positiva em seu primeiro duelo contra outro integrante da Série A e também pela reação, que apresentou durante o jogo.
Portanto, a prioridade é não correr o risco de lutar contra o rebaixamento como ocorreu em 2025 até a última rodada. Pelo rendimento que o time apresentou no clássico, Pezzolano deve manter o esboço do time titular que esteve no Gre-Nal. Uma possível alteração pode ocorrer pela disputa por posição entre Victor Gabriel e Félix Torres. Caso o equatoriano vença a concorrência, provavelmente fará a sua estreia como titular do Internacional.
Como chega o Athletico
A edição de 2026 do Campeonato Brasileiro representa a volta do Furacão à elite do futebol nacional. Afinal, a equipe retornou à Série A depois de conquistar o acesso em sua participação de apenas um ano na Segunda Divisão. Apesar disso, o time ainda busca conseguir bons resultados consecutivos.
Até porque, em seis confrontos, o Athletico soma três vitórias, um empate e duas derrotas. O técnico Odair Hellmann, velho conhecido do Colorado, ainda tem dúvidas para definir a escalação inicial, especialmente pelo lado esquerdo. Assim, Esquivel e Léo Derik estão à disposição e brigam pela vaga na lateral esquerda. Outra possibilidade é a utilização de um esquema com três zagueiros. Se essa for a preferência do comandante, aliás, Leozinho seria o ala-esquerdo e Mendoza o ala-direito.
INTERNACIONAL X ATHLETICO-PR
Campeonato Brasileiro – 1ª rodada
Data e horário: 28/1/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel (Félix Torres) e Bernabei; Ronaldo, Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.
ATHLETICO-PR: Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias e Esquivel (Léo Derik); Luiz Gustavo (Felipinho), Jadson, Bruno Zapelli e Mendoza (Leozinho); Julimar e Viveros. Técnico: Odair Helmann.
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Joverton Wesley de Souza (RO)
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)