Inter vê Gre-Nal como ponto de virada e aposta em confiança para iniciar Brasileirão

O Internacional definiu como prioridade para a temporada de 2026 a recuperação emocional e a retomada da confiança após a campanha frustrante no Brasileirão anterior. Desde a pré-temporada e os primeiros jogos do Campeonato Gaúcho, o clube passou a enxergar sinais positivos, impulsionados por desempenho consistente e resultados animadores. A confirmação veio no primeiro grande teste do ano: a vitória no Gre-Nal da fase de grupos do Estadual.

Além do resultado, a atuação no clássico ofereceu novos indicativos sobre o momento do elenco. O desempenho empolgou a comissão técnica e reforçou o otimismo para o início do Campeonato Brasileiro, ainda que o clube reconheça que o nível de exigência nacional é superior ao do Gauchão. Mesmo assim, a avaliação interna aponta que as lições extraídas do Gre-Nal podem ser determinantes para a sequência da temporada.