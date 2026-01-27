Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inter vê Gre-Nal como ponto de virada e aposta em confiança para iniciar Brasileirão

Inter vê Gre-Nal como ponto de virada e aposta em confiança para iniciar Brasileirão

Vitória no clássico pelo Gauchão reforça recuperação emocional, mudança de postura e dá novos sinais sobre o time de Pezzolano em 2026
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Internacional definiu como prioridade para a temporada de 2026 a recuperação emocional e a retomada da confiança após a campanha frustrante no Brasileirão anterior. Desde a pré-temporada e os primeiros jogos do Campeonato Gaúcho, o clube passou a enxergar sinais positivos, impulsionados por desempenho consistente e resultados animadores. A confirmação veio no primeiro grande teste do ano: a vitória no Gre-Nal da fase de grupos do Estadual.

Além do resultado, a atuação no clássico ofereceu novos indicativos sobre o momento do elenco. O desempenho empolgou a comissão técnica e reforçou o otimismo para o início do Campeonato Brasileiro, ainda que o clube reconheça que o nível de exigência nacional é superior ao do Gauchão. Mesmo assim, a avaliação interna aponta que as lições extraídas do Gre-Nal podem ser determinantes para a sequência da temporada.

A performance no clássico também permitiu uma leitura mais positiva sobre o grupo. Em comparação com a reta final do Brasileirão de 2025, quando o Inter terminou na 16ª posição, a equipe demonstrou menor fragilidade, além de apresentar ajustes claros no modelo de jogo. Houve, portanto, evolução coletiva e mudança de postura dentro de campo.

Solidez mental ajudou o time

Desde a chegada, o técnico Diego Pezzolano destacou intensidade e pressão como pilares do seu trabalho. No Gre-Nal, essas características apareceram com clareza e foram mantidas mesmo em momentos adversos. A insistência no modelo foi decisiva para a virada, construída com três gols em apenas nove minutos na reta final da partida.

Outro aspecto evidenciado foi a solidez mental. Diferentemente do que ocorreu em 2025, quando o time demonstrava instabilidade em cenários desfavoráveis, o Internacional manteve a confiança e reagiu com personalidade. Como resultado, transformou desvantagem em vitória e reforçou a sensação de retomada.

Agora, porém, o Colorado volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. A estreia será nesta quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), contra o Athletico, no Beira-Rio, em um duelo que marca o início de um novo capítulo na tentativa de afastar definitivamente a desconfiança do passado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar