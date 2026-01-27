Inter pode repetir a escalação pela terceira vez na estreia do Brasileirão

Inter pode repetir a escalação pela terceira vez na estreia do BrasileirãoColorado pode repetir feito que não acontece há quase um ano, desde o começo do Campeonato Gaúcho de 2024
Embalado pela vitória no Gre-Nal, o Inter pode conseguir uma marca importante na estreia no Brasileirão, contra o Athletico, nesta quarta-feira (28). Sem ter desfalques importantes, o treinador Paulo Pezzolano pode repetir a escalação do time titular pela terceira partida consecutiva.
A última vez que o Colorado conseguiu manter a sequência aconteceu há quase um ano. Afinal, no começo de fevereiro do ano passado, Roger Machado escalou, na vitória contra o Avenida, o mesmo time que havia vencido Juventude e São José nas rodadas anteriores do Gauchão.
Destaque na vitória contra o rival, o atacante Rafael Borré deixou o campo com o olho esquerdo roxo e o nariz machucado após divida com Arthur. Entretanto, o colombiano treinou normalmente com os companheiros nesta terça-feira (27) e a tendência é que ele esteja em campo na primeira rodada do Brasileirão.
Já Félix Torres e Villagra, últimos reforços apresentados pelo Inter, ainda buscam seu espaço na equipe. Com isso, o treinador deve manter Victor Gabriel na defesa e Ronaldo na volância. Assim, o Colorado deve entrar em campo com: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.
