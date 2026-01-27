Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ídolo do Fluminense, Tato morre aos 64 anos

Ex-jogador foi campeão brasileiro em 1984 e tricampeão carioca entre 1983 e 1985
Ídolo do Fluminense, Tato morreu nesta terça-feira (27), aos 64 anos. O ex-jogador entrou para a história do clube após fazer parte de uma geração histórica que conquistou o título brasileiro em 1984 e tricampeonato carioca entre 1983 e 1985. Em nota, o Tricolor das Laranjeiras lamentou a morte e prestou solidariedade aos familiares e amigos. A causa da morte não foi informada.

“É com muita tristeza que recebemos a notícia da morte do ídolo Tato, campeão brasileiro em 1984 e tricampeão carioca em 1983, 83 e 85 (…) Toda nossa força e solidariedade aos amigos, familiares e a todos os torcedores e admiradores do nosso ídolo neste momento tão difícil. Tato está marcado para sempre na história”, publicou.

Natural de Curitiba, Carlos Alberto Araújo Prestes começou a carreira no Coritiba em 1978. Assim, chegou ao Fluminense em 1983, aos 22 anos. Tato, como ficou conhecido, era um ponta esquerda que tinha como principal característica o drible para frente. Dessa forma, vestiu a camisa tricolor em 236 jogos e marcou 17 gols.

Além dos títulos do Brasileiro de 1984 e do tricampeonato carioca entre 1983 e 1985, Tato também conquistou o Torneio de Seul em 1984 e os Torneio de Paris e a Copa Kirin, em 1987. Assim, entrou para a história do Fluminense com uma geração que teve nomes como Romerito, Washington e Assis, entre outros.

Tato encerrou a carreira em 1992, pelo Coritiba. Antes, passou pelo Vasco, onde conquistou o título brasileiro de 1989 e a Taça Guanabara de 1990. No entanto, era reserva. Ele também teve uma curta passagem pelo Sport e Santos, em 1991, antes de vestir a camisa do Coxa pela última vez.

