Hoffenheim vence o Werder Bremen fora de casa e confirma boa fase no Alemão

Equipe faz 2 a 0 mesmo com um jogador a menos, chega à quarta vitória seguida e segue na terceira colocação da Bundesliga

O Hoffenheim confirmou o favoritismo e aproveitou a grande fase na temporada para vencer o Werder Bremen por 2 a 0, fora de casa, nesta terça-feira (27), em partida atrasada da 16ª rodada do Campeonato Alemão 2025/26. Alexander Prass abriu o placar no fim da primeira etapa, enquanto Grischa Promel completou a vitória no início do segundo tempo, quando o time visitante já estava com um jogador a menos após a expulsão de Wouter Burger.

Dessa maneira, o Hoffenheim chegou a 39 pontos, se manteve na terceira posição e confirmou o excelente momento da equipe na Bundesliga. O triunfo nesta terça-feira foi o quarto consecutivo da equipe no Campeonato Alemão e o quinto nos últimos seis jogos.

Por outro lado, o Werder Bremen teve mais um resultado negativo na competição e segue com o sinal de alerta ligado. O time está somente na 15ª posição, com 18 pontos, quatro a mais que o St. Pauli, primeiro entre os dois clubes que estão na zona de rebaixamento.

O Hoffenheim volta a campo no próximo sábado (31), às 11h30 (de Brasília), quando recebe o Union Berlin pela 20ª rodada do Campeonato Alemão. Em contrapartida, o Bremen terá o duelo em casa contra o Borussia Monchengladbach no mesmo dia e horário.

Jogos atrasados da 16ª rodada do Campeonato Alemão

Terça-feira (27/1)

St. Pauli 1×1 RB Leipzig

Werder Bremen 0x2 Hoffenheim