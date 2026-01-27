Harry Massis é empossado como novo presidente do São Paulo

Dirigwnte assumiu a presidência do clube após impeachment de Julio Casares e não escondeu emoção ao longo da cerimônia / Crédito: Jogada 10

O São Paulo empossou, na noite desta terça-feira (27), Harry Massis Júnior como seu novo presidente. A cerimônia aconteceu no Salão Nobre do Morumbis. O dirigente fica no cargo até o final do ano, quando novas eleições serão realizadas. Massis era vice de Julio Casares e assumiu a presidência após o seu antecessor sofrer impeachment no Conselho Deliberativo e renuniciar ao cargo. Ao longo da cerimônia, o novo presidente não escondeu a emoção ao tomar posse de sua nova função.

“Emocionante. Fiquei muito emocionado e continuo, por ver todos os conselheiros unidos. Todos que vieram prestigiar. Eles entenderam que vamos ter uma união agora. Eu me emociono. Falou do São Paulo eu fico emocionado. A hora que começou a tocar o hino quase tive que parar duas vezes. Com esse São Paulo eu me emociono mesmo. É equilibrar. Essa fama negativa é muito grande. Mas subir um pouquinho é importante. Vou tentar. Estamos numa escadaria muito longa”, afirmou Massis.