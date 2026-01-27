Grêmio encontra erros do Gre-Nal e acelera a correção antes do Brasileirão

Dificuldade defensiva e aposta em Weverton são situações em análise interna no Imortal, além do esforço em acertar a chegada de mais reforços / Crédito: Jogada 10

O Grêmio juntou os cacos da derrota, de virada, por 4 a 2 para o Inter em seu primeiro clássico da temporada. Também foi responsável pela retomada da desconfiança que assombrou o clube durante parte da disputa do Brasileirão de 2025. Assim, como a dedicação da nova diretoria e da comissão técnica é evitar a repetição deste cenário, as partes se uniram para identificar as falhas. Em seguida, acelerou o processo de correção das lacunas antes do início do Campeonato Brasileiro deste ano. O técnico Luis Castro e membros da direção admitiram publicamente a influência negativa que o revés causou no Imortal. Até pela não correspondência às expectativas no primeiro grande teste do Imortal na temporada. Por isso, assimilar os aprendizados do Gre-Nal e incorporá-los tornaram-se a prioridade do clube. Especialmente antes da realização da estreia de sua equipe no Campeonato Brasileiro

Entre as fragilidades mais acentuadas que se destacaram no primeiro confronto de 2026 contra outro time da Série A, a dificuldade defensiva foi a que causou maior temor. O comandante português decidiu fazer uma experiência em escalar Arthur e Tiaguinho como dupla de volantes, mas não surtiu efeito. Com isso, alterou a formação na segunda etapa com as entradas de Dodi e Edenilson. A necessidade ocorreu porque Villasanti segue em recuperação de lesão. Já Cuéllar perdeu espaço e não aparece entre os relacionados depois de uma queda de rendimento nos jogos e treinos. Grêmio volta ao mercado Por isso, a diretoria e a comissão técnica perceberam a necessidade em contratar um jogador que faça a função de primeiro volante. O principal alvo, Guido Rodríguez, transferiu-se para o Valencia, da Espanha, e a direção muda o foco para outras possibilidades. Durante a primeira fase do Campeonato Gaúcho, o plano da comissão técnica foi dar minutagens a todas as opções no grupo e realizar experiências.

Após esse período maior de conhecimento do que tem à disposição no elenco, a tendência é de que Luis Castro passe a dar uma atenção maior ao time titular. O comandante português defendeu a escolha em utilizar Weverton, que teve algumas falhas no Gre-Nal. O novo camisa 1 estreou após menos de uma semana no novo clube, no último jogo antes do clássico, e pouco mais de três meses de inatividade. O elenco do Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho após a derrota no clássico, na última segunda-feira (26). Portanto, pela curta preparação, a comissão técnica definirá a escalação inicial na atividade desta terça-feira (27). Há uma probabilidade que se mantenha uma base da equipe titular do Gre-Nal. O zagueiro Balbuena e o meio-campista Monsalve se recuperaram de lesões. Ambos voltam a estar aptos e têm a chance de retornarem aos relacionados. O Tricolor Gaúcho encara o Fluminense na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A propósito, o duelo ocorrerá às 19h30, no Maracanã, nesta quarta-feira (28).