Gigante chinesa torna-se a principal acionista da Puma em negócio de bilhões

Fornecedora de Palmeiras, Fluminense e Bahia passa a ter a Anta Sports como principal controladora da marca alemã, com 29% das ações

A Anta Sports anunciou, nesta terça-feira (27), a aquisição de 29,06% das ações da Puma, tradicional marca alemã de artigos esportivos e fornecedora oficial de Palmeiras, Fluminense e Bahia. Avaliada em cerca de 1,5 bilhão de euros (aproximadamente R$ 8 bilhões), a operação torna o grupo chinês o maior acionista individual da empresa.

Com o negócio, a Anta supera a participação da família Pinault e reforça sua estratégia de expansão internacional. A companhia pagou 35 euros por ação (cerca de R$ 190). Um valor acima das cotações recentes, embora o fechamento da transação ainda dependa de aprovações regulatórias, previstas para ocorrer ao longo de 2026.