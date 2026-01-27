Gigante chinesa torna-se a principal acionista da Puma em negócio de bilhões

Gigante chinesa torna-se a principal acionista da Puma em negócio de bilhõesFornecedora de Palmeiras, Fluminense e Bahia passa a ter a Anta Sports como principal controladora da marca alemã, com 29% das ações
A Anta Sports anunciou, nesta terça-feira (27), a aquisição de 29,06% das ações da Puma, tradicional marca alemã de artigos esportivos e fornecedora oficial de Palmeiras, Fluminense e Bahia. Avaliada em cerca de 1,5 bilhão de euros (aproximadamente R$ 8 bilhões), a operação torna o grupo chinês o maior acionista individual da empresa.
Com o negócio, a Anta supera a participação da família Pinault e reforça sua estratégia de expansão internacional. A companhia pagou 35 euros por ação (cerca de R$ 190). Um valor acima das cotações recentes, embora o fechamento da transação ainda dependa de aprovações regulatórias, previstas para ocorrer ao longo de 2026.
Apesar da nova posição acionária, a Anta informou que não pretende assumir o controle total da Puma. Evitando, assim, ultrapassar o limite que exigiria uma oferta pública obrigatória segundo a legislação alemã.
A entrada do grupo chinês foi bem recebida pelo mercado e impulsionou as ações da Puma. A marca, que busca recuperar competitividade frente a Nike e Adidas, mantém contratos relevantes no futebol brasileiro, onde veste Palmeiras, Fluminense e Bahia, ampliando sua visibilidade em um dos principais mercados esportivos do mundo.
