Gabigol é poupado e está fora da estreia do Santos no Brasileirão

Gabigol não atuará na estreia do Santos pelo Brasileirão, nesta quarta-feira (28), às 20h (de Brasília), diante da Chapecoense. O centroavante foi poupado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda e sequer viajou com a delegação para Chapecó, em Santa Catarina. Vale destacar que Gabigol não tem lesão, mas perdeu um jogo recentemente, diante do Guarani fora de casa, por conta de uma tendinite. Assim, Vojvoda optou por poupar o jogador para a reta final do Paulistão. O Peixe acumula apenas seis pontos em cinco partidas, com apenas uma vitória conquistada. A equipe está fora da zona de classificação às quartas de final e a dois pontos da zona do rebaixamento.

Além do atacante, o zagueiro Adonis Frías e o lateral-direito Mayke também estão fora da partida, pelo mesmo motivo. Importante lembrar que, ainda na estreia da equipe pelo Paulistão, Vojvoda afirmou que faria rodízio com a equipe para aliviar os efeitos do calendário neste início de temporada.

“Penso nesse rodízio, mas primeiro penso em manter uma estrutura que sustente essas mudanças. Temos jogo a cada três ou quatro dias, com temperatura alta. O planejamento vai ter que ser de acordo com isso. Considero que pode ser importante rodar o time”, revelou o técnico na ocasião. Provável escalação do Santos Além das ausências de Gabigol, Frías e Mayke, o Santos não conta com o meio-campista Gustavo Henrique, e os atacantes Thaciano e Tiquinho Soares para a primeira partida da equipe no Brasileirão. Assim, uma provável escalação para a equipe diante da Chapecoense conta com Gabriel Brazão no gol; Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vini Lira na defesa; João Schmidt, Gabriel Menino e Zé Rafael no meio-campo; e Rollheiser, Barreal e Lautaro Diaz na frente.