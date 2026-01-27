Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gabigol aparece em clube de striptease em Miami durante viagem de casal

Flagra divulgado nas redes sociais expõe o atacante do Santos durante viagem de casal com Rafaella Santos pelos EUA
Imagens registradas em Miami, nos Estados Unidos, colocaram Gabigol novamente no foco de uma polêmica pessoal. Isso porque o atacante do Santos compareceu em uma casa noturna — com funcionamento 24h — pouco antes do Natal, ao lado de mulheres seminuas, enquanto não só mantinha relação como também dividia teto com Rafaella Santos.

A repercussão do material divulgado pela coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, ficou ainda mais inflamada a partir do contexto: Gabriel Barbosa estava na cidade americana junto com Rafaella. O casal escolheu o local para passar o Réveillon de 2025 para 2026.

O episódio reacendeu lembranças da década de relacionamento entre idas e vindas do casal. Nesse período de relação, Gabriel se envolveu algumas vezes em polêmicas com mulheres fora do relacionamento, inclusive com casos recentes.

