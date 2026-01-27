Fora do padrão: por que Lamine Yamal dispensa carros luxuosos

Não foi só o golaço marcado contra o Oviedo que colocou Lamine Yamal no centro das atenções da mídia europeia nesta semana, mas também seu gosto pessoal. A joia do Barcelona revelou que, distinto ao padrão entre jogadores de futebol, não sonha com supercarros e prefere os modelos mais discretos para o dia a dia. Em conversa extracampo com a CBS News, a joia catalã destacou que que valoriza conforto e convivência à ostentação dos carros superluxuosos. Ele garantiu que não exige automóveis como uma Lamborghini em sua rotina diária.

“Não será um Lamborghini. Com um Audi, um Mercedes ou um Cupra eu já fico satisfeito”, declarou.

Garagem de Lamine Yamal A citação ao Cupra tem relação direta com o Barcelona. O clube catalão mantém parceria com a Cupra, responsável por fornecer veículos ao elenco profissional, e o jovem utiliza um desses automóveis constantemente. Atualmente, por exemplo, Lamine utiliza um Cupra Formentor eHYBRID. O SUV híbrido plug-in aparece em versões de 204 e 272 cavalos, com autonomia elétrica que varia entre 117 e 124 quilômetros, segundo informações oficiais. Na Europa, o valor inicial é de 33.760 euros (cerca de R$ 212 mil). Os outros carros citados pelo atacante seguem uma linha semelhante. O Cupra Born custa a partir de 24.950 euros (R$ 156,7 mil), o Audi A1 Sportback sai desde 29.230 euros (R$ 183,6 mil) e o Mercedes-Benz Classe A tem preço inicial de 38.939 euros (R$ 244,5 mil).