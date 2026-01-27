Fluminense x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolores fazem duelo nesta quarta-feira (28), às 19h30, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Em duelo de tricolores, Fluminense e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h30, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor das Laranjeiras chega motivado após vencer o clássico contra o Flamengo, enquanto o Imortal perdeu para o Internacional no último fim de semana. As equipes procuram iniciar a competição com os três pontos e manter a regularidade. Onde assistir A partida entre Fluminense e Grêmio, pela 1ª rodada do Brasileirão 2026, portanto, terá transmissão da TV Record (canal aberto), da CazéTV (YouTube) e do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Fluminense A equipe do Fluminense chega motivada por conta da vitória no clássico contra o Flamengo, no mesmo Maracanã. Aliás, o Tricolor conta com um desempenho invejável dentro de casa: desde a chegada de Zubeldía, o Flu ainda não conhece o que é uma derrota como mandante no estádio. Assim como em 2025, a equipe procura se manter na parte de cima da tabela, com reforços como: o zagueiro Jemmes, o lateral-esquerdo Gulherme Arana e Savarino até o momento.

Dentro de campo, o técnico Zubeldía terá força máxima diante do adversário. Os titulares que ficaram no banco no Fla-Flu também retornam ao time. Casos de Samuel Xavier, Renê, Martinelli e Lucho Acosta. No ataque, a tendência é que John Kennedy permaneça como titular. Além disso, o técnico Luiz Zubeldía retornará aos gramados após se recuperar de um procedimento médico no coração. No entanto, Germán Cano se recupera de uma cirurgia no menisco do joelho direito. Hércules e Soteldo seguem em transição físicas. Por fim, Savarino já está regularizado e está liberado para estrear. Como chega o Grêmio Do outro lado, o Grêmio chega para estreia do Brasileirão após perder por 4 a 2 para o Internacional, maior clássico do Rio Grande do Sul. Sob o comando de Luís Castro, novo treinador para temporada, o Tricolor Gaúcho acumula cinco jogos, com três vitórias e duas derrotas. Junto a isso, o clube ainda busca peças no mercado da bola. Além de um jogador estilo “camisa cinco”, os dirigentes buscam um meia de articulação, porém corre contra o tempo. Dentro de campo, o Tricolor Gaúcho terá algumas mudanças. Recuperado, Gustavo Martins deve retornar ao time titular e formar a dupla de zagueiros com Wagner Leonardo. No meio-campo, a dúvida é a permanência ou não da dupla de volantes formada por Arthur e Tiaguinho. Diante disso, Dodi é uma das opções. Por fim, Pavon é uma opção para o técnico Luís Castro no decorrer da partida após se recuperar de lesão.