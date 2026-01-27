Fluminense terá força máxima e volta de Zubeldía; veja escalação

Fluminense terá força máxima e volta de Zubeldía; veja escalaçãoTricolor das Laranjeiras encara o Grêmio nesta quarta-feira (28), às 19h30, no Maracanã, pela estreia do Brasileirão
O Fluminense recebe o Grêmio nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, na estreia pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor das Laranjeiras terá força máxima dentro de campo, além de contar com o retorno do técnico Luís Zubeldía, que passou por um procedimento cirúrgico no coração.
O treinador argentino, afinal, passou por uma cirurgia cardiovascular no início de janeiro e desde então o Flu foi comandado por Maxi Cuberas. Liberado pelos médicos, ele voltou a comandar as atividades no CT nesta semana.
Dentro das quatro linhas, o Fluminense terá força máxima em campo. Os titulares que ficaram no banco no Fla-Flu também retornam ao time. Casos de Samuel Xavier, Renê, Martinelli e Lucho Acosta. No ataque, a tendência é que John Kennedy permaneça como titular. Por fim, o último reforço do clube, Jefferson Savarino, está regularizado e em condições de entrar em campo.
Assim, a provável escalação do Fluminense é: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê (Arana); Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.
O volante Hércules e o atacante Soteldo ainda estão em fase final de transição após lesões sofridas no final de 2025. Além disso, Cano continua fora do time com lesão no joelho. O atacante passou por artroscopia no começo de janeiro e só deve ter condições na segunda metade de fevereiro.