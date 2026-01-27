Flamengo terá Arrascaeta e Jorginho na estreia do Brasileirão; veja escalação

Flamengo terá Arrascaeta e Jorginho na estreia do Brasileirão; veja escalaçãoFilipe Luís deve mandar a campo força máxima pela primeira vez no ano contra o São Paulo; Luiz Araújo é baixa por dores musculares
O Flamengo inicia sua caminhada no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (27) com novidades importantes. Nesse sentido, a equipe comandada por Filipe Luís encara o São Paulo, às 21h30, no Morumbis, e deve contar com “força máxima” pela primeira vez na temporada de 2026. Portanto, a tendência é que o treinador escale o que tem de melhor à disposição, promovendo os retornos de peças fundamentais ao time titular.
Vale destacar que as principais notícias são as voltas de Arrascaeta e Jorginho. Visto que ambos foram preservados em momentos anteriores, eles devem iniciar a partida entre os 11 principais. Por outro lado, o atacante Luiz Araújo não viajou com a delegação. Isso porque o jogador apresentou dores musculares e foi vetado pelo departamento médico. Além dele, Michael e Allan também ficaram no Rio de Janeiro, mas por opção técnica da comissão.
Ainda, outros nomes de peso seguem fora de combate. Enquanto o zagueiro Danilo finaliza a recuperação de uma lesão no joelho visando a Supercopa, o meia De la Cruz continua cumprindo um protocolo específico de preparação física. Da mesma maneira, o volante espanhol Saúl, recém-operado no calcanhar, iniciou o tratamento no clube após retornar ao Rio.
Escalação do Flamengo
Diante desse cenário, o provável Flamengo para a estreia tem Rossi no gol; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro na defesa; um meio-campo com Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; e o ataque formado por Plata, Carrascal (ou Samuel Lino) e Pedro (ou Bruno Henrique).
Finalmente, a chegada a São Paulo foi marcada por um imprevisto. Devido ao forte temporal que atingiu a capital paulista nesta terça-feira, o avião rubro-negro teve dificuldades para pousar e precisou ser desviado momentaneamente para Campinas antes de conseguir descer em Guarulhos. Logo após o duelo contra o Tricolor, o foco muda para a decisão da Supercopa do Brasil contra o Corinthians, no domingo.