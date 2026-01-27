Flamengo terá Arrascaeta e Jorginho na estreia do Brasileirão; veja escalação

Filipe Luís deve mandar a campo força máxima pela primeira vez no ano contra o São Paulo; Luiz Araújo é baixa por dores musculares

O Flamengo inicia sua caminhada no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (27) com novidades importantes. Nesse sentido, a equipe comandada por Filipe Luís encara o São Paulo, às 21h30, no Morumbis, e deve contar com “força máxima” pela primeira vez na temporada de 2026. Portanto, a tendência é que o treinador escale o que tem de melhor à disposição, promovendo os retornos de peças fundamentais ao time titular.

Vale destacar que as principais notícias são as voltas de Arrascaeta e Jorginho. Visto que ambos foram preservados em momentos anteriores, eles devem iniciar a partida entre os 11 principais. Por outro lado, o atacante Luiz Araújo não viajou com a delegação. Isso porque o jogador apresentou dores musculares e foi vetado pelo departamento médico. Além dele, Michael e Allan também ficaram no Rio de Janeiro, mas por opção técnica da comissão.