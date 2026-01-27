Flamengo tem chegada a São Paulo atrasada devido a fortes chuvas

A chegada do Flamengo a São Paulo (SP) nesta terça-feira (27/1) atrasou devido às fortes chuvas que caem na capital paulista. O avião ia em direção ao aeroporto de Guarulhos, que, no entanto, foi fechado por conta das condições climáticas. Assim, a aeronave realizou dez voltas na região de São José dos Campos antes de aterrissar em segurança no Aeroporto internacional.

Por volta das 16h (de Brasília), o avião começou a sobrevoar São José dos Campos, já que Guarulhos não recebia condições para a aterrissagem. Às 16h32, porém, a tripulação anunciou a autorização do pouso da delegação rubro-negra, que desceu às 16h41 no aeroporto original de destino.