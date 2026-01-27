Flamengo sonda o Grêmio pelo volante Bernardo Zortéa

Jovem, de 18 anos, esteve no grupo do Tricolor que chegou à semifinal da Copa São Paulo neste mês e despertou o interesse do Rubro-Negro / Crédito: Jogada 10

O Flamengo sondou o Grêmio pelo volante Bernardo Zortéa, de 18 anos. O jogador fez parte da campanha na Copa São Paulo, na qual o Imortal chegou até a semifinal. O Rubro-Negro quer saber as condições de uma possível negociação pelo jogador. Dessa maneira, o clube do Rio de Janeiro pediu ao Tricolor uma posição sobre termos para evoluir para uma proposta, de acordo com a “Rádio Bandeirantes”. Contudo, o Grêmio ainda não respondeu à investida do Flamengo e alega que intermediários fizeram o contato.

No momento, Zortéa não está no circuito para subir aos profissionais do Grêmio. No ano passado, ele participou de treinos com o elenco principal e é visto nos corredores da Arena como um jovem com grande potencial. Na Copinha, atuou em sete dos oito jogos do Imortal, cinco deles como titular, com um gol marcado.