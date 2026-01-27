Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo divulga relacionados para estreia no Brasileirão

Flamengo divulga relacionados para estreia no Brasileirão

Com retornos de Joginho, de Arrascaeta e Ayrton Lucas, clube anuncia jogadores que viajarão a São Paulo; há ausências, porém
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Acabou o mistério! O Flamengo divulgou na tarde desta terça-feira (27/1) os jogadores relacionados para o jogo contra o São Paulo, nesta quarta (28/1), pela abertura do Brasileirão 2026. E a lista conta com retornos de atletas que ainda não estrearam na temporada pelo Rubro-Negro.

São os casos de Ayrton Lucas, Giorgian de Arrascaeta e Jorginho. No entanto, ainda de acordo com o anúncio realizado pelo Fla, Danilo, Nico De la Cruz e Luiz Araújo seguem fora de ação e não viajam à capital paulista.

LEIA MAIS: “De onde vem o dinheiro?”: ingleses reagem à possível volta de Paquetá ao Flamengo

Danilo e De la Cruz seguem planejamento de trabalhos com a preparação física, segundo a nota do Flamengo. Já Luiz Araújo sentiu dores musculares e passará, assim, por um controle de carga, seguindo no RJ e desfalcando o time de Filipe Luís. O ponta de 29 anos atuou 19 minutos contra o Vasco, entrando na reta final do clássico, e jogou a partida inteira contra o Fluminense, no último domingo (25/1).

O volante Jorginho, que extraiu os sisos e, por isso, não estreou no ano, já está 100% e está à disposição de Filipinho. O jogador, oriundo do Arsenal (ING), foi um dos principais pilares das conquistas do Flamengo em 2025. Outro craque que brilhou na temporada dos sete títulos foi Arrascaeta. Bem como Jorginho, o uruguaio não atua desde a final do Intercontinental. Foi em derrota nos pênaltis para o PSG (FRA), no fim de dezembro de 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar