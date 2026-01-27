Flamengo divulga relacionados para estreia no Brasileirão

Acabou o mistério! O Flamengo divulgou na tarde desta terça-feira (27/1) os jogadores relacionados para o jogo contra o São Paulo, nesta quarta (28/1), pela abertura do Brasileirão 2026. E a lista conta com retornos de atletas que ainda não estrearam na temporada pelo Rubro-Negro. São os casos de Ayrton Lucas, Giorgian de Arrascaeta e Jorginho. No entanto, ainda de acordo com o anúncio realizado pelo Fla, Danilo, Nico De la Cruz e Luiz Araújo seguem fora de ação e não viajam à capital paulista.

Danilo e De la Cruz seguem planejamento de trabalhos com a preparação física, segundo a nota do Flamengo. Já Luiz Araújo sentiu dores musculares e passará, assim, por um controle de carga, seguindo no RJ e desfalcando o time de Filipe Luís. O ponta de 29 anos atuou 19 minutos contra o Vasco, entrando na reta final do clássico, e jogou a partida inteira contra o Fluminense, no último domingo (25/1). O volante Jorginho, que extraiu os sisos e, por isso, não estreou no ano, já está 100% e está à disposição de Filipinho. O jogador, oriundo do Arsenal (ING), foi um dos principais pilares das conquistas do Flamengo em 2025. Outro craque que brilhou na temporada dos sete títulos foi Arrascaeta. Bem como Jorginho, o uruguaio não atua desde a final do Intercontinental. Foi em derrota nos pênaltis para o PSG (FRA), no fim de dezembro de 2025.