Ex-técnico da Espanha nega que inteligência artificial causou sua demissão na Rússia

Após passagem pela seleção da Espanha, o técnico Robert Moreno voltou a ser destaque, mas dessa vez por motivo controverso e que envolveu uso de inteligência artificial. Afinal, o presidente do Sochi FC, que disputa a Primeira Divisão da Rússia, fez alegações sobre o desligamento do comandante em setembro do ano passado. De acordo com o relato do mandatário, na última segunda-feira (26), a demissão ocorreu pela utilização abusiva da tecnologia na montagem de treinos, escalações e mapeamento de potenciais reforços.

Por mais que cause estranheza, o futebol atravessa por um momento de transformação tecnológica, em que o olhar humano passou a atuar ao lado da inteligência artificial. A era dos dados, análises de mapa de calor e distância percorrida pelos jogadores já conta com consolidação e alcança países que não tem tantos recursos no esporte.

Benefícios da inteligência artificial no futebol

Idealizado na Alemanha, o CUJU, aplicativo que conta com mais de 150 mil usuários no Brasil, trabalha com IA para descobrir novos atletas. Ao baixar o aplicativo, que é gratuito, os jogadores precisam posicionar a câmera do celular. Na sequência, seguir as orientações que a tecnologia estabeleceu e realizar oito exercícios, independente do local. Ao final, o atleta recebe uma pontuação e uma classificação por idade e região. As atividades podem ter repetições diariamente. Luiz Gustavo, volante que disputou a Copa do Mundo de 2014 e ganhou diversos títulos no Bayern de Munique (ALE), é embaixador e um dos fundadores do programa.

Na temporada passada, o CUJU realizou um reality show em Santa Catarina. ‘‘’A Jornada’’ teve a participação de mais de 50 mil inscritos e premiou o primeiro jogador e a primeira jogadora que foram descobertos por IA. Atualmente, Marina Gil, vencedora da categoria feminina, está no elenco profissional do Avaí. Já Vitor Teixeira, campeão do masculino, concluiu transferência para as categorias de base do Red Bull Bragantino.

“Usamos a IA para atender ao ecossistema do futebol na identificação do próximo potencial de jogador profissional ainda desconhecido. E o mais importante, dar a todos as mesmas chances de se desenvolverem e ganharem visibilidade. Apenas o desempenho conta, nada mais. Essa é a maneira de desbloquear o futebol! O CUJU não tem como objetivo substituir o fator humano, mas, sim, apoiar e aprimorar de forma eficiente o processo de reconhecimento regional, nacional e global”, afirma Sven Müller, CMO do CUJU.