Esposa de Savarino reacende polêmica sobre saída do Botafogo após post no Instagram

Uma postagem feita em clima de comemoração colocou Paola Duarte, esposa de Jefferson Savarino, no centro de uma discussão entre torcedores de Botafogo e Fluminense. Aniversariante da semana, a influenciadora resgatou o debate sobre ida do meia às Laranjeiras e dividiu opiniões nas redes sociais. Paola compartilhou um reels produzido por Gabriela Villela, criadora de conteúdo ligada ao Botafogo, referente à negociação de Jefferson com o Tricolor. O vídeo mostra uma criança fazendo um gesto ofensivo durante um jogo no Nilton Santos, acompanhado da frase: “Eu quando escuto que o Savarino saiu [do Botafogo] porque quis”.

A influenciadora republicou o vídeo e acrescentou a legenda: “Hoje meu aniversário, vou comemorar desse jeito”. Gabriela Villela, por sua vez, repostou o storie e impulsionou ainda mais a circulação do conteúdo. A partir daí, o conteúdo passou a ser interpretado como um recado direto sobre a narrativa envolvendo a transferência do jogador.