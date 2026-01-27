Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Esposa de Savarino reacende polêmica sobre saída do Botafogo após post no Instagram

Publicação de Paola Duarte, no dia do aniversário, repercute em tons diferentes entre alvinegros e tricolores nas redes sociais
Uma postagem feita em clima de comemoração colocou Paola Duarte, esposa de Jefferson Savarino, no centro de uma discussão entre torcedores de Botafogo e Fluminense. Aniversariante da semana, a influenciadora resgatou o debate sobre ida do meia às Laranjeiras e dividiu opiniões nas redes sociais.

Paola compartilhou um reels produzido por Gabriela Villela, criadora de conteúdo ligada ao Botafogo, referente à negociação de Jefferson com o Tricolor. O vídeo mostra uma criança fazendo um gesto ofensivo durante um jogo no Nilton Santos, acompanhado da frase: “Eu quando escuto que o Savarino saiu [do Botafogo] porque quis”.

A influenciadora republicou o vídeo e acrescentou a legenda: “Hoje meu aniversário, vou comemorar desse jeito”. Gabriela Villela, por sua vez, repostou o storie e impulsionou ainda mais a circulação do conteúdo. A partir daí, o conteúdo passou a ser interpretado como um recado direto sobre a narrativa envolvendo a transferência do jogador.

O impacto do jogador no Alvinegro, combinado à saída ao rival Fluminense, provocou reações intensas. Muitos comentários reforçaram o sentimento de insatisfação com a saída do meia — um dos protagonistas das maiores conquistas do time de General Severiano. Já entre tricolores, a repercussão seguiu um tom distinto, mais incômodo.

Jefferson Savarino no Fluminense

A negociação que levou o meia ao Fluminense envolveu uma série de reviravoltas, cifras expressivas e a inclusão de atletas na operação. Com a situação contratual resolvida e o nome já publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Jefferson está apto a estrear pelo Tricolor na abertura do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (28).

 

