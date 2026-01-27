Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escalação do Atlético: Sampaoli ganha opção para o ataque, mas tem dúvida na lateral direita

Mateo Cassierra foi registrado no BID da CBF e pode estrear pelo Galo. Com entorse no tornozelo esquerdo, Preciado é dúvida
O Atlético estreia no Brasileirão nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), contra o Palmeiras, na Arena MRV. O Galo tem uma dúvida na lateral direita, mas ganhou um reforço no ataque para a partida. Trata-se do atacante Mateo Cassierra, que teve o contrato publicado no BID da CBF.

No entanto, o técnico Jorge Sampaoli ainda não sabe se vai poder contar com o lateral-direito Angelo Preciado. O equatoriano sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na vitória do Atlético no clássico com o Cruzeiro. O jogador realizou tratamento intensivo, mas ainda é dúvida.

Caso Preciado seja vetado, Alan Franco pode atuar improvisado ou Natanael, que é lateral-direito de ofício. Se o primeiro for o escolhido, Igor Gomes herda a vaga do jogador no meio-campo. Vale lembrar que os zagueiros Lyanco e Ivan Román são desfalques por estarem no departamento médico

A provável escalação do Galo tem Everson; Preciado (Natanael ou Igor Gomes), Ruan Tressoldi, Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Hulk e Dudu.

