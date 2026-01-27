Dupla do Tottenham sofre acidente de carro antes de jogo decisivo da Champions

Kolo Muani e Odobert passam bem após susto, e presença contra o Eintracht Frankfurt é dada como certa / Crédito: Jogada 10

O Tottenham entrou em estado de alerta após Randal Kolo Muani e Wilson Odobert se envolverem em um pequeno acidente de trânsito na véspera do confronto decisivo contra o Eintracht Frankfurt, pela última rodada da fase de liga da Champions. LEIA MAIS: Acidente com torcedores do PAOK deixa sete mortos na Romênia

O episódio aconteceu nesta terça-feira (27), quando os dois atacantes seguiam para o aeroporto para embarcar com a delegação do clube inglês. Segundo o técnico Thomas Frank, um dos pneus do carro estourou, o que acabou causando o acidente e atrasando a viagem dos jogadores.