Dupla do Tottenham sofre acidente de carro antes de jogo decisivo da Champions

Dupla do Tottenham sofre acidente de carro antes de jogo decisivo da ChampionsKolo Muani e Odobert passam bem após susto, e presença contra o Eintracht Frankfurt é dada como certa
O Tottenham entrou em estado de alerta após Randal Kolo Muani e Wilson Odobert se envolverem em um pequeno acidente de trânsito na véspera do confronto decisivo contra o Eintracht Frankfurt, pela última rodada da fase de liga da Champions.
O episódio aconteceu nesta terça-feira (27), quando os dois atacantes seguiam para o aeroporto para embarcar com a delegação do clube inglês. Segundo o técnico Thomas Frank, um dos pneus do carro estourou, o que acabou causando o acidente e atrasando a viagem dos jogadores.
Apesar do susto, o treinador tratou de tranquilizar os torcedores. De acordo com ele, Kolo Muani e Odobert não sofreram ferimentos e passam bem. A expectativa é que ambos viajem para a Alemanha e se juntem ao restante do elenco, com presença praticamente garantida na partida desta quarta-feira (28), salvo qualquer imprevisto.
O Tottenham chega à oitava e última rodada ocupando a quinta colocação, com 14 pontos. Uma vitória sobre o Eintracht Frankfurt, que já não briga por classificação, assegura aos Spurs uma vaga direta nas oitavas de final da Champions.