Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dupla do Tottenham sofre acidente de carro antes de jogo decisivo da Champions

Dupla do Tottenham sofre acidente de carro antes de jogo decisivo da Champions

Kolo Muani e Odobert passam bem após susto, e presença contra o Eintracht Frankfurt é dada como certa
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Tottenham entrou em estado de alerta após Randal Kolo Muani e Wilson Odobert se envolverem em um pequeno acidente de trânsito na véspera do confronto decisivo contra o Eintracht Frankfurt, pela última rodada da fase de liga da Champions.

LEIA MAIS: Acidente com torcedores do PAOK deixa sete mortos na Romênia

O episódio aconteceu nesta terça-feira (27), quando os dois atacantes seguiam para o aeroporto para embarcar com a delegação do clube inglês. Segundo o técnico Thomas Frank, um dos pneus do carro estourou, o que acabou causando o acidente e atrasando a viagem dos jogadores.

Apesar do susto, o treinador tratou de tranquilizar os torcedores. De acordo com ele, Kolo Muani e Odobert não sofreram ferimentos e passam bem. A expectativa é que ambos viajem para a Alemanha e se juntem ao restante do elenco, com presença praticamente garantida na partida desta quarta-feira (28), salvo qualquer imprevisto.

O Tottenham chega à oitava e última rodada ocupando a quinta colocação, com 14 pontos. Uma vitória sobre o Eintracht Frankfurt, que já não briga por classificação, assegura aos Spurs uma vaga direta nas oitavas de final da Champions.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional champions

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar