Douglas Luiz retorna ao Aston Villa por empréstimo

Segundo Fabrizio Romano, brasileiro que esteve na mira do Vasco volta ao clube inglês após passagem pela Juventus
O Aston Villa acertou com a Juventus a contratação de Douglas Luiz por empréstimo até o fim da temporada. A informação foi divulgada por Fabrizio Romano, jornalista italiano especializado no mercado de transferências. O volante também despertava interesse do Vasco, que sonhava com a contratação do jogador.

Com o acordo, o meio-campista brasileiro volta ao clube inglês que defendeu antes da transferência para a Juventus na temporada passada. Para viabilizar a negociação, o time italiano encerrou o empréstimo ao Nottingham Forest e liberou o atleta para defender novamente o Villa, com opção de compra ao término do vínculo.

Douglas Luiz defendeu o Aston Villa entre 2019 e 2024. No período, disputou 204 partidas, marcou 22 gols e deu 24 assistências, sendo um dos destaques da equipe.

