Douglas Luiz retorna ao Aston Villa por empréstimo

Segundo Fabrizio Romano, brasileiro que esteve na mira do Vasco volta ao clube inglês após passagem pela Juventus / Crédito: Jogada 10

O Aston Villa acertou com a Juventus a contratação de Douglas Luiz por empréstimo até o fim da temporada. A informação foi divulgada por Fabrizio Romano, jornalista italiano especializado no mercado de transferências. O volante também despertava interesse do Vasco, que sonhava com a contratação do jogador. LEIA MAIS: Bournemouth anuncia contratação de Rayan, ex-Vasco

Com o acordo, o meio-campista brasileiro volta ao clube inglês que defendeu antes da transferência para a Juventus na temporada passada. Para viabilizar a negociação, o time italiano encerrou o empréstimo ao Nottingham Forest e liberou o atleta para defender novamente o Villa, com opção de compra ao término do vínculo.