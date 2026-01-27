Douglas Luiz retorna ao Aston Villa por empréstimo

Douglas Luiz retorna ao Aston Villa por empréstimoSegundo Fabrizio Romano, brasileiro que esteve na mira do Vasco volta ao clube inglês após passagem pela Juventus
O Aston Villa acertou com a Juventus a contratação de Douglas Luiz por empréstimo até o fim da temporada. A informação foi divulgada por Fabrizio Romano, jornalista italiano especializado no mercado de transferências. O volante também despertava interesse do Vasco, que sonhava com a contratação do jogador.
Com o acordo, o meio-campista brasileiro volta ao clube inglês que defendeu antes da transferência para a Juventus na temporada passada. Para viabilizar a negociação, o time italiano encerrou o empréstimo ao Nottingham Forest e liberou o atleta para defender novamente o Villa, com opção de compra ao término do vínculo.
Douglas Luiz defendeu o Aston Villa entre 2019 e 2024. No período, disputou 204 partidas, marcou 22 gols e deu 24 assistências, sendo um dos destaques da equipe.
