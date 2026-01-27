Diretoria do Santos tem reunião com investidores e avalia aprovar exclusividade para venda

Marcelo Teixeira se encontrou com representantes de um grupo interessado em comprar a SAF do clube e já possui uma oferta em mãos

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, se reuniu com membros do grupo norte-americano Saint Dominique na última semana para tratar sobre a venda da SAF do clube. O dirigente avalia um possível negócio, mas ainda não deu uma resposta aos investidores.

A jornalista Ana Canhedo, do portal Ge, divulgou as informações. O grupo apresentou uma proposta não vinculante de R$ 1 bilhão de aporte e a responsabilização pelas dívidas do clube, que é calculada em mais R$ 1 bilhão, com controle de 80% das ações. Caso a diretoria alvinegra aceite o negócio, o grupo terá exclusividade no processo e 60 a 90 dias de diligência.