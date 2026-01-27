Deyverson é o novo reforço da LDU, do Equador

Após defender o Fortaleza na última temporada, Deyverson já definiu o seu próximo destino. Afinal, o centroavante acertou com a LDU, do Equador, para 2026. O jogador rescindiu o contrato com o Leão do Pici no último dia 23 de dezembro, estava livre no mercado e jogará no futebol equatoriano pela primeira vez na carreira.

Em 2025, Deyverson defendeu o Fortaleza. Ao todo, foram 37 jogos e nove gols marcados. Contudo, a passagem ficou marcada por atuações irregulares e pelo rebaixamento para a segunda divisão do Brasileirão. O centroavante, aliás, chegou a ser alvo de críticas da torcida durante a temporada e não conseguiu se firmar.