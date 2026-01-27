Deyverson é o novo reforço da LDU, do Equador

Deyverson é o novo reforço da LDU, do EquadorCentroavante jogará pela primeira vez no futebol equatoriano
Após defender o Fortaleza na última temporada, Deyverson já definiu o seu próximo destino. Afinal, o centroavante acertou com a LDU, do Equador, para 2026. O jogador rescindiu o contrato com o Leão do Pici no último dia 23 de dezembro, estava livre no mercado e jogará no futebol equatoriano pela primeira vez na carreira.
Em 2025, Deyverson defendeu o Fortaleza. Ao todo, foram 37 jogos e nove gols marcados. Contudo, a passagem ficou marcada por atuações irregulares e pelo rebaixamento para a segunda divisão do Brasileirão. O centroavante, aliás, chegou a ser alvo de críticas da torcida durante a temporada e não conseguiu se firmar.
A LDU é o 11º clube da carreira de Deyverson. Revelado pelo Mangaratibense, o centroavante teve passagens pelo futebol português, alemão e espanhol antes de retornar para o Brasil, em 2017. Na época, ele assinou com o Palmeiras. No Alviverde, aliás, viveu o melhor período da carreira, onde conquistou o bicampeonato da Libertadores em 2020 e 2021 — tendo feito o gol do título na última.
Após sair do Palmeiras, Deyverson defendeu o Cuiabá entre 2022 e 2024, o Atlético em 2024 e o Fortaleza em 2025. No Cuiabá, conseguiu destaque e marcou 33 gols em 83 jogos. No Galo, no entanto, não conseguiu repetir o protagonismo, mesmo sendo decisivo no mata-mata da Libertadores de 2024.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.