Depay deve estrear em 2026 pelo Corinthians na abertura do Brasileirão

Após um período afastado dos gramados, Memphis Depay está perto de fazer sua primeira aparição na temporada 2026 com a camisa do Corinthians. O atacante deve ser utilizado na partida contra o Bahia, nesta quarta-feira (28), às 20h, na Vila Belmiro, válida pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica trabalha com cautela no retorno do holandês. A ideia é utilizá-lo por alguns minutos para readquirir ritmo de jogo e melhorar o condicionamento físico, mirando o compromisso mais importante da semana. Neste caso, a final da Supercopa diante do Flamengo, marcada para domingo (1º), às 16h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O confronto decisivo representa o primeiro grande desafio do Timão na temporada e pode render uma premiação milionária, ainda não detalhada pela CBF. Por isso, o técnico Dorival Júnior deseja contar com o elenco principal em plenas condições físicas.

A presença de Memphis contra o Bahia já foi confirmada pelo treinador. O jogador passou as primeiras semanas do ano em recuperação de um edema ósseo no joelho esquerdo, problema herdado da temporada passada, além de realizar trabalhos específicos de reequilíbrio muscular. O atacante iniciou 2026 sentindo os efeitos do desgaste acumulado em 2025, ano em que atuou no limite físico nas partidas decisivas da Copa do Brasil. Diante desse cenário, o clube adotou um planejamento mais conservador para evitar novos problemas médicos. Depay também começa ano no Corinthians de olho em seu contrato Além do aspecto físico, o ano tem peso especial para o futuro do jogador. Memphis deseja chegar em alto nível à Copa do Mundo, defendendo a seleção da Holanda, e o desempenho nesta temporada pode ser determinante para sua permanência no Parque São Jorge.

Com contrato válido até 20 de junho de 2026, o atacante já está apto a assinar um pré-contrato com outra equipe e sair sem custos ao término do vínculo. Até o momento, não há negociações avançadas para renovação, principalmente por questões financeiras. O salário elevado, somado a bônus, luvas e premiações acertadas na gestão do ex-presidente Augusto Melo, está sendo visto internamente como um entrave. Assim, dirigentes da atual administração, liderada por Osmar Stabile, avaliam que os custos com o holandês pesam significativamente no orçamento do futebol. Para 2026, o Corinthians projeta uma redução mensal de R$ 6,2 milhões na folha salarial, e o contrato de Memphis tem impacto direto nessa meta. Afinal, sem recursos para honrar integralmente os pagamentos previstos, o clube precisou negociar o parcelamento de uma dívida que gira em torno de R$ 23 milhões com o jogador.