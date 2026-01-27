Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Danilo: intermediários acionam a Justiça contra a SAF do Botafogo

Empresa pede o bloqueio de contas, penhora das cotas de TV, valores de federações e patrocinadores, além de 20% do faturamento do clube
Entre atrasos, incertezas e cenário de transfer ban do Botafogo, a T.S. Sports cobra R$ 7 milhões da SAF do Glorioso e, por isso, acionou a Justiça contra o Mais Tradicional. O valor é referente a comissões pela transferência do volante Danilo do Nottingham Forest (ING) ao Alvinegro, em julho de 2025. A informação foi publicada nesta terça-feira (27), no “Blog do Ancelmo Gois”, em “O Globo”.

Segundo a publicação, as partes firmaram o acordo em 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões na cotação da época). Além da quantia, os intermediários pedem as penalidades previstas por atraso no contrato, ou seja, uma multa de 7%, com os juros e a correção pelo IPCA,  índice oficial de inflação do Brasil.

A T.S. Sports solicita o pagamento em até três dias. Caso contrário, pede o bloqueio de contas, penhora de créditos a receber referentes a cotas de TV, valores junto a federações e patrocinadores, além da penhora de até 20% do faturamento do Botafogo até a quitação da dívida alegada pela empresa.
Segundo a T.S. Sports, até agora, nada foi depositado, 118 dias após o acordo com o clube alvinegro diante da contratação de Danilo. O jogador alvinegro é, aliás, a maior compra da história do Botafogo. O Mais Tradicional gastou 22 milhões de euros (R$ 142 milhões – cotação da época, no ano passado).
