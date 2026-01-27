Danilo: intermediários acionam a Justiça contra a SAF do Botafogo

Empresa pede o bloqueio de contas, penhora das cotas de TV, valores de federações e patrocinadores, além de 20% do faturamento do clube

Entre atrasos, incertezas e cenário de transfer ban do Botafogo, a T.S. Sports cobra R$ 7 milhões da SAF do Glorioso e, por isso, acionou a Justiça contra o Mais Tradicional. O valor é referente a comissões pela transferência do volante Danilo do Nottingham Forest (ING) ao Alvinegro, em julho de 2025. A informação foi publicada nesta terça-feira (27), no “Blog do Ancelmo Gois”, em “O Globo”.

Segundo a publicação, as partes firmaram o acordo em 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões na cotação da época). Além da quantia, os intermediários pedem as penalidades previstas por atraso no contrato, ou seja, uma multa de 7%, com os juros e a correção pelo IPCA, índice oficial de inflação do Brasil.