Coritiba x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Coritiba x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragemCoxa retorna à elite do futebol brasileiro, em busca da primeira vitória em casa na temporda, contra o invicto Massa Bruta
O Campeonato Brasileiro vai começar para Coritiba e Bragantino. Na noite desta quarta-feira (28), o atual campeão da Série B encara a equipe do interior paulista, no Couto Pereira, em duelo válido pela primeira rodada da competição.
As equipes estão bem posicionadas em seus campeonatos estaduais. O Coxa terminou na segunda colocação de seu grupo e está nas quartas de final do Paranaense. Por outro lado, o Bragantino ocupa a terceira colocação no Campeonato Paulista e ainda não perdeu na temporada.
Onde assistir
A partida terá transmissão pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view.
Como chega o Coritiba
Apesar de estar classificado no Paranaense, o Coxa viveu uma semana abaixo do esperado. O Verdão vem de duas partidas sem vencer, com derrota para o São Joseense e empate contra o Cascavel. Além disso, o Alviverde ainda não conseguiu uma vitória atuando no Couto Pereira. Com a equipe principal, o clube conquistou dois triunfos, ambos como visitante. Para a partida, Fernando Seabra ainda não conta com Keno, recém-chegado ao time. Por outro, Breno Lopes, que estreou no último fim de semana, deve ser opção no banco de reservas.
Como chega o Bragantino
O Massa Bruta ainda não sabe o que é perder nesta temporada. A equipe do interior paulista vem de uma sequência invicta nos últimos cinco jogos do Campeonato Paulista. Entretanto, nas últimas duas partidas, o Bragantino empatou duas vezes e acendeu um sinal de alerta para a estreia no Brasileirão. Para o confronto em Curitiba, Vagner Mancini não conta com Jhon Jhon, artilheiro do time em 2026, negociado com o Zenit. O treinador também tem os desfalques do zagueiro Guzmán Rodríguez, do lateral Vanderlan e do atacante Isidro Pitta.
CORITIBA X BRAGANTINO
Campeonato Brasileiro 2026 – 1ª rodada
Data e horário: 28/1/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, Curitiba (PR)
CORITIBA: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo; Willian Oliveira (Wallisson), Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Lavega e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.
BRAGANTINO: Cleiton; Sant’Anna, Gustavo Marques (Pedro Henrique), Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Gustavinho; Lucas Barbosa, Vinicinho (Henry Mosquera) e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)