Corinthians x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Timão conta com o retorno de Memphis Depay, enquanto o Tricolor de Aço fará apenas o segundo jogo no ano com elenco principal / Crédito: Jogada 10

O Corinthians recebe o Bahia nesta quarta-feira (28), às 20h (de Brasília) pela estreia das equipes no Brasileirão. A partida acontece na Vila Belmiro, em Santos, no litoral paulista. O local do jogo foi escolhido pelo próprio Timão em acordo que envolveu a cessão da Neo Química Arena para o Santos no Campeonato Paulista. Onde assistir Corinthians x Bahia O jogo entre Corinthians e Bahia terá transmissão do SporTV, na TV paga, e do Premiere, no pay-per-view.

Por que o Corinthians vai jogar na Vila Belmiro contra o Bahia? O Corinthians solicitou a mudança do local da partida para jogar na quarta-feira e ter o mesmo tempo de descanso que o Flamengo, adversário na Supercopa do Brasil. O Rubro-Negro estreia no Brasileirão diante do São Paulo no Morumbis.

Por conta disso, inicialmente a CBF marcou o duelo do Timão para a quinta-feira (29), um dia depois do Flamengo. Isso porque a Polícia Militar de São Paulo, órgão responsável pela segurança nos jogos de futebol, orienta que os times paulistas não podem entrarm em campo no mesmo dia, horário e local. Assim, o Corinthians decidiu levar o jogo para outra cidade. Nesse cenário, a Vila Belmiro surgiu como uma opção viável por conta da distância relativamente curta da capital – diminuindo o desgaste da viagem. Como parte do acordo, o Santos jogou na Neo Química Arena, casa do Timão, diante do Red Bull Bragantino pelo Paulistão. Como chega o Corinthians O Timão estreia no Brasileirão dividindo a atenção com mais dois torneios: o Paulistão e a Supercopa do Brasil. No estadual, o time comandado por Dorival Júnior tem situação relativamente tranquila. Com duas vitórias e dois empates em cinco jogos, o Corinthians ocupa a quarta posição na classificação, o que garante vaga nas quartas de final da competição.

Na competição nacional, por outro lado, o Alvinegro enfrenta o Flamengo. O jogo acontece em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, no domingo (1º). Por conta da divisão de foco entre as competições, a tendência é que Dorival Júnior escale time misto para o duelo diante do Bahia. Apesar disso, o time terá uma novidade: Memphis Depay foi relacionado pela primeira vez para um jogo na temporada. O holandês tratava um edema ósseo no joelho esquerdo e realizava trabalhos físicos de fortalecimento e fisioterapia. O camisa 10 deve iniciar o duelo diante do Bahia no banco de reservas. Como chega o Bahia Ao contrário do Corinthians, que faz rodízio de jogadores na disputa do Paulistão, o Bahia usou elenco sub-20 durante basicamente todo o estadual até o momento. Prova disso é que o duelo dessa quarta-feira será apenas o segundo com o time principal na temporada. A única partida que a provável escalação da estreia disputou na temporada terminou com triunfo por 5 a 1 sobre o Barcelona de Ilhéus. Nem mesmo no clássico Ba-Vi, disputado no último domingo (25), vencido pelo Bahia, a equipe utilizada foi a principal.