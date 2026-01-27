Corinthians x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragemTimão conta com o retorno de Memphis Depay, enquanto o Tricolor de Aço fará apenas o segundo jogo no ano com elenco principal
O Corinthians recebe o Bahia nesta quarta-feira (28), às 20h (de Brasília) pela estreia das equipes no Brasileirão. A partida acontece na Vila Belmiro, em Santos, no litoral paulista. O local do jogo foi escolhido pelo próprio Timão em acordo que envolveu a cessão da Neo Química Arena para o Santos no Campeonato Paulista.
Onde assistir Corinthians x Bahia
O jogo entre Corinthians e Bahia terá transmissão do SporTV, na TV paga, e do Premiere, no pay-per-view.
Por que o Corinthians vai jogar na Vila Belmiro contra o Bahia?
O Corinthians solicitou a mudança do local da partida para jogar na quarta-feira e ter o mesmo tempo de descanso que o Flamengo, adversário na Supercopa do Brasil. O Rubro-Negro estreia no Brasileirão diante do São Paulo no Morumbis.
Por conta disso, inicialmente a CBF marcou o duelo do Timão para a quinta-feira (29), um dia depois do Flamengo. Isso porque a Polícia Militar de São Paulo, órgão responsável pela segurança nos jogos de futebol, orienta que os times paulistas não podem entrarm em campo no mesmo dia, horário e local.
Assim, o Corinthians decidiu levar o jogo para outra cidade. Nesse cenário, a Vila Belmiro surgiu como uma opção viável por conta da distância relativamente curta da capital – diminuindo o desgaste da viagem. Como parte do acordo, o Santos jogou na Neo Química Arena, casa do Timão, diante do Red Bull Bragantino pelo Paulistão.
Como chega o Corinthians
O Timão estreia no Brasileirão dividindo a atenção com mais dois torneios: o Paulistão e a Supercopa do Brasil. No estadual, o time comandado por Dorival Júnior tem situação relativamente tranquila. Com duas vitórias e dois empates em cinco jogos, o Corinthians ocupa a quarta posição na classificação, o que garante vaga nas quartas de final da competição.
Na competição nacional, por outro lado, o Alvinegro enfrenta o Flamengo. O jogo acontece em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, no domingo (1º). Por conta da divisão de foco entre as competições, a tendência é que Dorival Júnior escale time misto para o duelo diante do Bahia.
Apesar disso, o time terá uma novidade: Memphis Depay foi relacionado pela primeira vez para um jogo na temporada. O holandês tratava um edema ósseo no joelho esquerdo e realizava trabalhos físicos de fortalecimento e fisioterapia. O camisa 10 deve iniciar o duelo diante do Bahia no banco de reservas.
Como chega o Bahia
Ao contrário do Corinthians, que faz rodízio de jogadores na disputa do Paulistão, o Bahia usou elenco sub-20 durante basicamente todo o estadual até o momento. Prova disso é que o duelo dessa quarta-feira será apenas o segundo com o time principal na temporada. A única partida que a provável escalação da estreia disputou na temporada terminou com triunfo por 5 a 1 sobre o Barcelona de Ilhéus. Nem mesmo no clássico Ba-Vi, disputado no último domingo (25), vencido pelo Bahia, a equipe utilizada foi a principal.
CORINTHIANS X BAHIA
Campeonato Brasileiro – 1ª rodada
Data e horário: 28/1/2026 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Matheus Pereira e Rodrigo Garro; Vitinho e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.
BAHIA: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Nicolás Acevedo e Everton Ribeiro; Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)
Assistentes: Maira Mastella Moreira (Fifa/RS) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.