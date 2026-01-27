Corinthians registra saldo negativo em 2025 e dívida chega a R$ 2,8 bilhões

O déficit do Corinthians aumentou no ano de 2025, levando o clube a uma dívida total de R$ 2,8 bilhões. Considerando os valores de janeiro a novembro do ano passado, o clube teve um saldo negativo de R$ 247,8 milhões. As informações são do “ge”. Com base no mesmo período de 11 meses, o Timão somou aproximadamente R$ 665,4 milhões em receitas líquidas, ou seja, após as deduções de impostos e outras despesas. No mesmo período, registrou R$ 715,245 milhões em despesas líquidas. Além disso, o clube alcançou R$ 89,145 milhões com a venda de atletas.

A partir desses valores, o resultado da operação entre janeiro e novembro foi de aproximadamente R$ 39,3 milhões. Porém, incluindo a amortização de dívidas e outras despesas, o cálculo apontou déficit total de R$ 247,8 milhões, já considerando despesas do futebol e do clube social. Para efeito de comparação, antes disso, em outubro, o acumulado indicava R$ 204,2 milhões de déficit no ano.

Assim, segundo a publicação, a dívida do clube chegou a R$ 2,1 bilhões me novembro. Somando R$ 661 milhões referentes ao financiamento da Neo Química Arena, o valor final da dívida do Corinthians atingiu cerca de R$ 2,79 bilhões. Balancete enviado a conselheiros aponta outros valores Vale destacar, no entanto, que o balancete enviado aos conselheiros do Conselho de Orientação do clube apresentou outro cálculo. Nesse documento, a Diretoria Financeira apontou R$ 2,15 bilhões em dívidas vinculadas ao clube. Os valores referentes à Arena somavam R$ 661 milhões. Com isso, a dívida chegou a R$ 2,81 bilhões. No orçamento de 2026, a diretoria projetou o fechamento de 2025 com déficit de R$ 272 milhões. O documento registrou esse número como referência para o planejamento seguinte. O clube nunca havia registrado valor semelhante em seu histórico.