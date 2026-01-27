Corinthians avisa São Paulo que não vai pagar R$ 1 milhão por Alisson e encerra negociações

O Corinthians encerrou nessa terça-feira (27) as negociações com o São Paulo pela transferência de Alisson. O Timão informou o rival que não pretende depositar o valor solicitado de R$ 1 milhão pela liberação do atleta, como informou primeiro a “ESPN”. Caso os termos do negócio mudem, o clube pode voltar conversar pela contratação do atleta. O pagamento era a principal condição imposta pelo Tricolor para liberar Alisson. Entretanto, o Corinthians desde o início deixou claro que não faria “loucuras financeiras” nesta janela de transferência. Isso porque o Timão passa por um processo de reestruturação financeira e tem buscado reforços a custo zero ou por empréstimo sem taxas. Todos os reforços da equipe até o momento chegaram nessas condições.

Dessa forma, este se tornou o único empecilho para que o jogador vestisse a camisa do Alvinegro de forma imediata. Vale lembrar que na última segunda-feira (26), o jogador chegou a visitar o CT Dr. Joaquim Grava, local onde o Corinthians treina. O atleta, no entanto, não participou das atividades e nem mesmo realizou exames médicos.

Relembre o acordo entre Corinthians e São Paulo por Alisson O acerto entre Corinthians e São Paulo por Alisson envolvia um empréstimo de um ano do jogador mediante pagamento de R$ 1,5 milhão. Esse valor seria dividido em duas parcelas: a primeira à vista, antes da transferência do atleta – etapa que “melou” a negociação; a segunda, no valor de R$ 500 mil, no segundo semestre. Além disso, os clubes acertaram um bônus por metas no valor de R$ 1,5 milhão. Assim, o valor total da negociação por Alisson poderia chegar a R$ 3 milhões. A contratação de Alisson foi um pedido direto do técnico Dorival Júnior, que trabalhou com o jogador no São Paulo. Os dois foram campeões da Copa do Brasil de 2023 no clube. O treinador ainda foi o responsável por transformar a carreira do atleta ao mudá-lo de posição. Quando chegou ao clube do Morumbi, Alisson era um atacante de velocidade; sob o comando de Dorival, se tornou meio-campista de chegada ao ataque.