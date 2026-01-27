Corinthians acerta a rescisão de contrato com Héctor Hernández

O Corinthians anunciou oficialmente, na manhã desta terça-feira (27), a rescisão amigável do contrato do atacante Héctor Hernández. O vínculo do jogador espanhol era válido até 31 de dezembro de 2026, mas foi encerrado de forma antecipada após meses de afastamento. Em comunicado, o clube informou que a saída do atleta representará uma economia de aproximadamente R$ 4,8 milhões na folha salarial até o fim de 2026. O Timão, no entanto, não detalhou se houve pagamento de qualquer valor ao jogador para a concretização do acordo.

Héctor Hernández estava afastado das atividades com o elenco desde agosto do ano passado, por decisão do técnico Dorival Júnior. O atacante não fazia parte do planejamento da comissão técnica, o que levou o clube a buscar alternativas para sua saída ao longo da última temporada.

A diretoria chegou a tentar negociar o jogador no mercado. Contudo, não obteve sucesso em encontrar interessados, o que culminou na rescisão consensual entre as partes. Contratado em 2024, o espanhol teve participação discreta com a camisa alvinegra. Ao todo, disputou 24 partidas oficiais pelo Corinthians, marcou dois gols e distribuiu duas assistências. Sua última atuação pelo clube ocorreu em 12 de junho do ano passado, na derrota pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a saída de Héctor Hernández, o Corinthians segue ajustando o elenco e a folha salarial, abrindo espaço para novas movimentações visando a sequência da temporada.