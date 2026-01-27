Chapecoense x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou a hora, torcedor! O Brasileirão começa nesta quarta-feira (28/1), dia em que Chapecoense e Santos entram em campo às 20h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC), para duelar pela primeira rodada. A Chape é uma das quatro equipes que chega proveniente da Série B, enquanto o Peixe escapou da degola na última partida de 2025, visando um 2026 mais tranquilo. Vejamos, assim, como chegam os times para a abertura do principal torneio do Brasil. Onde assistir O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere no sistema de Pay-per-view.

Como chega a Chapecoense Após um início ruim no Campeonato Catarinense, com uma derrota e um empate nas primeiras rodadas, a Chapecoense se recuperou e já aparece na segunda posição do Grupo B. Afinal, a equipe do técnico Gilmar Dal Pozzo surge invicta nas últimas quatro partidas, emplacando três vitórias e um empate e se aproximando do líder Santa Catarina. E, na última rodada, um show na Arena Condá, palco da estreia contra o Santos. Com direito a show de Rafael Carvalheira, o Índio Condá fincou 6 a 0 no Joinville. Foram dois gols do camisa 99, que ainda quase fez um olímpico (o gol foi dado contra). Para enfrentar o Peixe, Dal Pozzo não deve poder contar com Rafael Thyere, Neto Pessoa, Bruno Matias e Mancha, todos no DM. Uma dúvida, no entanto, é no gol: o experiente Rafael Santos perdeu a vaga para Léo Vieira, titular no jogo contra o Joinville. Como chega o Santos O Santos, por sua vez, chega bastante pressionado para o jogo em Chapecó. Isso porque não vence há quatro partidas no Campeonato Paulista, surgindo na humilde 11ª posição com apenas três jogos por vir. Neste recorte, há a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, além de três empates; com Guarani (1 a 1), Corinthians (1 a 1) e Red Bull Bragantino (0 a 0).