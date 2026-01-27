CBF apresenta grupo de árbitros profissionais e cria “rebaixamento”

Depois da alteração do calendário e da instituição do fair-play financeiro, a CBF dá mais um passo para combater problemas estruturais do futebol brasileiro. Nesta terça-feira (27), a entidade anunciou o primeiro modelo de profissionalização da arbitragem nacional, que contemplará inicialmente 72 árbitros. Com base nas performances em 2024 e 2025 e no uso do distintivo da FIFA, a CBF selecionou 20 árbitros, 40 assistentes e 12 árbitros de vídeo (VAR) para firmarem contrato no modelo pessoa jurídica com a entidade.

A CBF vai investir cerca de R$ 195 milhões para o desenvolvimento e profissionalização dos árbitros no biênio 2026/2027. O início será a partir de 1º de março. Os contratos com os árbitros terão assinatura ao longo do mês de fevereiro e com duração até o final de cada ano. Mesmo com a assinatura, pelo menos dois árbitros serão rebaixados e outros serão promovidos.

Em uma apresentação com as presenças de dirigentes de clubes e federações, o Grupo de Trabalho, encabeçado por Netto Góes (presidente), Helder Melillo (diretor-executivo da CBF), Davi Feques (gerente geral da CBF Academy) e Rodrigo Cintra (presidente da Comissão de Arbitragem) detalhou as inúmeras mudanças. O PRO (programa de profissionalização da arbitragem brasileira) foi desenhado com a participação de representantes de 38 clubes das Séries A e B, além de consultores especializados. Ele tem quatro pilares: Estrutura Geral, Excelência com a Saúde, Capacitação Técnica, e Tecnologia e Inovação. Remuneração Os árbitros, portanto, terão salários mensais, taxas variáveis e bônus por performance, e deverão se dedicar prioritariamente à atividade, sem a obrigação de exclusividade. Neste primeiro momento, o modelo é para o Brasileirão da Série A, mas os árbitros profissionalizados poderão trabalhar em outras competições. Especificamente para a remuneração fixa dos árbitros, o orçamento da CBF está na casa de R$ 12 milhões por ano.

Além da remuneração específica, os 72 árbitros vão ser avaliados sistematicamente por observadores e uma comissão técnica contratada pela CBF. Receberão, assim, notas por uma composição de variáveis, como controle de jogo, aplicação das regras, desempenho físico e clareza na comunicação. Integrarão um ranking que terá atualização a cada rodada. Como será o rebaixamento? A CBF, portanto, entende que o sistema de rebaixamento e promoções vai ajudar os árbitros a se manterem motivados. A análise de quem entra e sai do quadro profissional se dará por um ranking atualizado a cada rodada, mas ele não será público. Além disso, o ranking também vai balizar escalas para os jogos do Brasileirão. Preparação Os pioneiros da profissionalização da arbitragem brasileira, aliás, vão dispor de planos individualizados, com uma rotina semanal de treinos, e estarão sob monitoramento tecnológico. Eles vão contar com todo suporte na área de saúde e passarão por quatro avaliações anuais, com testes físicos e de simulação de jogo.

Haverá ainda uma rotina de capacitação, com imersões mensais, com aulas teóricas, testes e sessões práticas em campo. Poderão, assim, dispor de recursos da análise de desempenho, com feedbacks individualizados após cada partida, em que discutirão lances polêmicos. Por fim, o recado da CBF é claro: o árbitro só apitará os jogos se cumprir as metas semanais. A ideia, afinal, é tratá-los como se fossem jogadores e usar a tecnologia como aliada. Mais mudanças na arbitragem: – Nova central do VAR, com uma estrutura mais confortável e uma sala mais segura.

– Encontros mensais e monitoramento tecnológico por meio do “kit da arbitragem”, que terá um smartwatch.

– Haverá avaliação a cada trimestre. Em caso de reprovação, ficará fora por três meses e receberá apenas o valor fixo.

– Uma rescisão contratual unilateral por parte da CBF pode acontecer em caso de recorrência de falhas.

– Alguns jogos da Série A do Brasileirão poderão ter árbitros que não pertençam ao quadro de elite

– A nova “geladeira” inclui um protocolo de afastamento por 28 dias, e o árbitro retorna em uma divisão anterior.

– Os jogos da Série A terão, até o fim desta temporada, todos os recursos tecnológicos aprovados pela FIFA: VAR, impedimento semiautomático, refcam e tecnologia da linha do gol