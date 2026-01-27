Bournemouth anuncia contratação de Rayan, ex-Vasco

Bournemouth anuncia contratação de Rayan, ex-VascoAtacante assinou contrato de cinco temporadas e vestirá a camisa 37
O Bournemouth anunciou nesta terça-feira (27) a contratação do atacante Rayan, ex-Vasco. O jogador, de 19 anos, assinou contrato de cinco temporadas e vestirá a camisa 37 no clube inglês. Dessa forma, ele destacou o projeto esportivo, celebrou a oportunidade de atuar na liga inglesa e mostrou expectativa para estrear.
“Estou muito feliz e honrado por estar aqui, especialmente com o projeto esportivo que desenvolveram para mim. Estou extremamente feliz. É um clube que revela muitos talentos, então estou muito contente por estar aqui e espero dar muita alegria aos torcedores”, disse Rayan em entrevista ao site oficial do Bournemouth.
O Vasco acertou a venda de Rayan por 35 milhões de euros (R$ 220 milhões). O Cruz-Maltino receberá cerca de 70% deste montante (R$ 157 milhões). Afinal, o restante dos direitos econômicos pertence ao atacante e ao seu estafe, que abriram mão de uma porcentagem do valor para que o acordo fosse fechado. A transação prevê também que o Vasco receba 10% em uma futura venda.
O Vasco tentou de todas as formas manter Rayan ao menos até o meio do ano. Além das inúmeras conversas, o clube buscou convencê-lo com propostas concretas. Primeiro, ofereceu um reajuste salarial e, em seguida, sugeriu a compra de parte dos direitos econômicos do jogador. No entanto, nenhuma das investidas teve sucesso.
Rayan tinha o sonho de jogar no futebol inglês
Desde que a proposta do Bournemouth chegou, Rayan já aceitou de imediato. Afinal, o jogador ficou animado com a oportunidade de jogar no futebol inglês, conhecido por sua vitrine. Isso, aliás, foi um fator determinante para o Vasco chegar a um acordo pela venda, já que o Bournemouth se notabilizou nos últimos anos por ser um ótimo vendedor.
Rayan se despediu do Vasco na vitória por 4 a 2 sobre o Maricá, em São Januário, pela primeira rodada da Taça Guanabara. Na partida, fez dois gols. Revelado pelo Gigante da Colina, o atacante disputou 99 partidas pelo time profissional, marcou 25 gols e deu duas assistências. Somente no ano passado, marcou 20 vezes. Além disso, foi o artilheiro da Copa do Brasil e a Revelação do Brasileirão de 2025.
Vasco se despede de Rayan
Após o anúncio do Bournemouth, o Vasco se despediu de Rayan. Nas redes sociais, o Cruz-Maltino publicou um vídeo com os principais lances do jogador com a camisa vascaína, além de um texto. Nele, destacou que a joia chegou ao Gigante da Colina aos seis anos de idade, onde cresceu e se formou como atleta e ser humano.
“Da Barreira do Vasco para o mundo. Rayan chegou ao Gigante aos 6 anos de idade. Em São Januário, cresceu e se formou como atleta e como ser humano, carregando no peito a Cruz de Malta. Conquistou a arquibancada e escreveu seu nome junto à torcida vascaína, com talento e identificação. Agora, seguirá novos caminhos e levará sua história pelo mundo. O Vasco foi, é e sempre será sua casa. Boa sorte, cria”, publicou.
