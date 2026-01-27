Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo terá de pagar multa por atraso na compra de Montoro

Clube é condenado pela Fifa. Saiba o valor que sairá dos cofres do Mais Tradicional
Diz o ditado que, no Botafogo, a pior notícia é sempre a próxima. Pois, na noite da última segunda-feira (26) o clube sofreu mais uma derrota nos bastidores. Afinal, a Fifa condenou o Glorioso a uma multa por conta do atraso nas parcelas da contratação do meia Montoro, junto ao Vélez Sarsfield (ARG), em junho de 2025. A entidade obrigou o Mais Tradicional a pagar 150 mil dólares (R$ 792 mil), segundo o tesoureiro do clube portenho, Gabriel Peornedo.

O dirigente colocou, em entrevista à “Rádio Antena Pueblo”, que o Botafogo atrasou duas parcelas: uma de 1,5 milhão de dólares (R$ 7,9 milhões), que venceu em agosto. A outra é de 1 milhão de dólares (R$ 5,3 milhões), esta, assim, venceu em dezembro.

“Não recebemos o pagamento de nenhuma das parcelas. Recorremos à Fifa em ambos os casos. Em relação à parcela de agosto, seguindo os procedimentos da Fifa, uma decisão da semana passada, contra o Botafogo, que terá de nos pagar uma multa: eles cobraram 150 mil dólares, mais os juros. Certos prazos legais devem ser cumpridos. A parcela vence, você envia a fatura, envia um e-mail solicitando o pagamento, cobra uma ou duas vezes, existem certos processos”, reclamou Peornedo.

O dirigente do Vélez ainda alerta, aliás, que mais parcelas podem vencer no futuro.

“O Vélez deve então receber 2,5 milhões de dólares (R$ 13 milhões), mais multas, das quais já temos US$ 150 mil referentes à primeira parcela. Ou seja, o valor total que eles nos devem, até o momento, é de 2,85 milhões de dólares (R$ 14,8 mi). E, mais à frente, há mais parcelas. O plano de pagamento inicial era de dois anos”, completou.

