Botafogo anuncia Wallace Davi, ex-Fluminense

Jovem de apenas 18 anos assina contrato com o Botafogo até 2029. Saiba mais detalhes sobre a chegada da fera / Crédito: Jogada 10

O Botafogo anunciou, nesta terça-feira (27), a contratação do volante Wallace Davi, de apenas 18 anos. Revelado pelo Fluminense, o meio-campista chega ao Glorioso na operação que envolveu a saída do meia Savarino para o Tricolor. Ele assinou contrato até o fim de 2029. O clube ainda divulgará a data de apresentação oficial da fera. Nesta terça-feira, o volante realizou sua primeira atividade no Botafogo, no Espaço Lonier, conforme informa o clube, em nota oficial.

Davi, porém, não está à disposição do técnico Martín Anselmi para o Carioca, pois já vestiu a camisa do Fluminense na competição. Ele ainda não pode ser inscrito em outras competições por conta do transfer ban da Fifa. O Botafogo precisa quitar uma dívida com o Atlanta United para encerrar a punição nas próximas três janelas de transferências do fuitebol internacional.