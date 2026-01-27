Botafogo aguarda fim do transfer ban para acertar com atacante do Wolverhampton

O Botafogo está próximo de acertar com mais um reforço para a próxima temporada. Afinal, o Alvinegro aguarda o fim do transfer ban para concluir a contratação por empréstimo do atacante Enso González, do Wolverhampton, da Inglaterra, segundo o jornalista Diogo Dantas, do “O Globo”.

Sem espaço no clube inglês, o atacante paraguaio, de 20 anos, chegaria por empréstimo até o fim de 2026. O Botafogo tentou incluir uma opção de compra, no entanto, os ingleses não aceitaram. Afinal, o Wolverhampton investiu 6 milhões de euros (R$ 37,5 milhões) junto ao Libertad, do Paraguai, e pretende desenvolvê-lo para lucrar no futuro.