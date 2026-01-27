Botafogo aguarda fim do transfer ban para acertar com atacante do Wolverhampton

Botafogo aguarda fim do transfer ban para acertar com atacante do WolverhamptonAlvinegro aguarda o fim do transfer ban para concluir operação
O Botafogo está próximo de acertar com mais um reforço para a próxima temporada. Afinal, o Alvinegro aguarda o fim do transfer ban para concluir a contratação por empréstimo do atacante Enso González, do Wolverhampton, da Inglaterra, segundo o jornalista Diogo Dantas, do “O Globo”.
Sem espaço no clube inglês, o atacante paraguaio, de 20 anos, chegaria por empréstimo até o fim de 2026. O Botafogo tentou incluir uma opção de compra, no entanto, os ingleses não aceitaram. Afinal, o Wolverhampton investiu 6 milhões de euros (R$ 37,5 milhões) junto ao Libertad, do Paraguai, e pretende desenvolvê-lo para lucrar no futuro.
Revelado no Libertad, Enso González teve passagens pelas seleções de base do Paraguai e fez dois jogos pela Seleção principal. O atacante atua pelos dois lados do ataque e aumentaria o leque de opções do técnico Martin Anselmi para a sequência da temporada. O jogador, aliás, vê o retorno para a América do Sul como uma boa oportunidade para desenvolver.
Apesar do potencial para o futuro, Enso González ainda não conseguiu se firmar no futebol inglês. Na atual temporada, o jovem ficou como opção no banco em quatro jogos no Campeonato Inglês, mas não entrou em campo. Ele, no entanto, atuou mais pela equipe sub-21, onde marcou um gol e deu duas assistências em nove jogos.
