Benfica x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam pela última rodada da fase de liga da Champions 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Dia de jogo decisivo na Champions 2025/26. Benfica e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), em partida válida pela última rodada da fase de liga da maior competição de clubes do futebol europeu. A bola rola no Estádio da Luz, em Lisboa, e ambas as equipes precisam da vitória para conquistar seus objetivos de olho no mata-mata. Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming). Como chega o Benfica Em casa, o time português terá a possibilidade de garantir a classificação para os playoffs das oitavas de final. O Benfica abre a rodada na 29ª posição, com oito pontos, fora da zona de classificação. Ou seja, os Encarnados precisam vencer o Real Madrid e torcer por tropeços de seus principais concorrentes para seguir para o mata-mata. Contudo, o técnico José Mourinho precisa lidar com alguns problemas no elenco e o clube está com o departamento médico cheio. Alexander Bah, Nuno Felix, Richard Ríos, João Veloso e Samuel Soares, lesionados, são baixas confirmadas para a partida em Lisboa.

Como chega o Real Madrid Por outro lado, o Real Madrid vem de um processo de recuperação sob o comando do técnico Álvaro Arbeloa e abre a rodada na 3ª posição, com 15 pontos. Mesmo assim, o time ainda não está com a classificação para as oitavas de final garantida. Dessa maneira, os merengues precisam buscar os três pontos fora de casa para confirmar a vaga entre os oito primeiros colocados sem depender de outros resultados. Porém, Arbeloa segue sem poder contar com Rüdiger e Éder Militão, entregues ao departamento médico do clube. Por outro lado, Mbappé e Carreras, que treinaram separadamente no começo da semana, devem ficar à disposição do treinador espanhol. Outra dúvida está no setor direito do ataque. O argentino Mastantuono, que teve uma boa atuação no último compromisso pela Champions, briga por uma vaga com Gonzalo García entre os titulares.