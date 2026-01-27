Barcelona x Copenhague: onde assistir, escalações e arbitragem

Barcelona x Copenhague: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam pela última rodada da fase de liga da Champions 202526
Os momentos decisivos da Champions 2025/26 começaram. Nesta quarta-feira (28), Barcelona e Copenhagen se enfrentam às 17h (de Brasília), no Camp Nou, pela 8ª e última rodada da fase de liga da maior competição de clubes do futebol europeu.
Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na HBO Max (streaming).
Como chega o Barcelona
O Barcelona precisa vencer a partida para buscar a classificação direta para as oitavas de final. O clube catalão abre a rodada na 9ª posição, com 13 pontos, mesma pontuação de outros sete times. Assim, o Barça tenta confirmar o favoritismo, buscar três pontos e torcer contra seus rivais diretos para terminar entre os oito primeiros colocados e garantir a classificação sem precisar passar pelos playoffs.
A boa notícia fica por conta do retorno de Lamine Yamal, que cumpriu suspensão na última rodada e volta a ficar à disposição.
No entanto, o técnico Hansi Flick precisa lidar com uma dúvida no meio de campo. A grande incógnita na equipe fica por conta da condição física de Pedri, que deixou o último jogo com dores e ainda tem a presença incerta.
Como chega o Copenhagen
Por outro lado, o Copenhagen abre a última rodada da fase de liga na 26ª posição, com oito pontos, e ainda tem chances de classificação para os playoffs.
A única baixa confirmada no time dinamarquês fica por conta de Thomas Delaney, expulso na partida contra o Napoli, que vai cumprir suspensão nesta quarta-feira.
BARCELONA X COPENHAGEN
8ª rodada da fase de liga da Champions
Data e horário: quarta-feira, 28/01/2026, às 17h (de Brasília).
Local: Camp Nou, em Barcelona.
BARCELONA: Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín e Balde; Pedri (Dani Olmo), De Jong e Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.
COPENHAGEN: Kotarski; Meling, Gabriel Pereira, Suzuki e Marcos López; Clem, Madsen, Elyounoussi e Achouri; Cornelius e Dadason. Técnico: Jacob Neestrup.
Árbitro: Benoît Bastien (França).
Auxiliares: Hicham Zakrani (França) e Aurélien Berthomieu (França).
VAR: Bram Van Driessche (Bélgica).
