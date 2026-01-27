Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragemGalo e Verdão venceram seus clássicos pelos estaduais e chegam embalados para o duelo
Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam nessa quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), pela estreia das equipes no Brasileirão. A partida acontece na Arena MRV, casa do Galo, em Belo Horizonte (MG). As duas equipes vem embaladas por vitória em clássico no final de semana. O Verdão superou o São Paulo por 3 a 1 e afundou o rival na luta contra o rebaixamento no Paulistão. O clube mineiro, por sua vez, venceu o Cruzeiro por 2 a 2, de virada, com direito a um golaço de Hulk.
Onde assistir Atlético-MG x Palmeiras
O jogo entre Atlético-MG e Palmeiras terá transmissão do SporTV, na TV paga, e do Premiere, no pay-per-view.
Como chega o Atlético-MG
Curiosamente, o Galo tem apenas uma vitória na temporada, a do último final de semana diante do principal rival. Nos outros quatro jogos da temporada, o time de Jorge Sampaoli saiu com o empate. O desempenho irregular faz com que o time ocupe a modesta terceira posição do Grupo A do Campeonato Mineiro.
Para o duelo diante do Palmeiras, o Galo pode ter a estreia do atacante Cassierra, que teve sua situação regularizada nesta terça-feira (27). Por outro lado, o lateral-direito Preciado pode desfalcar a equipe após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo. Além disso, o zagueiro Lyanco, lesionado, é desfalque certo. Os atacantes Biel e Rony negociam para deixar o clube e, por isso, também não atuam.
Como chega o Palmeiras
Do lado do Verdão, a expectativa é pelo retorno de Vitor Roque ao time titular. O atacante atuou por apenas 13 minutos no último final de semana, no clássico diante do São Paulo. Apesar do pouco tempo em campo, o “Tigrinho” não tem lesão constatada e, por isso, deve ir para o jogo mesmo que inicie no banco de reservas.
Felipe Anderson, por outro lado, sentiu dores no joelho e acabou poupado da partida. O jogador também não tem lesão constatada. Outros desfalques do verdão são o atacante Paulinho, que segue no DM, e os meio-campistas Lucas Evangelista e Figueiredo, que estão em transição física.
Vale lembrar que o Palmeiras é o vice-líder do Paulistão, com 12 pontos em cinco partidas. O único tropeço do time de Abel ferreira foi a goleada sofrida por 4 a 0 para o Novorizontino, na quarta rodada do estadual. Ao todo, a equipe marcou apenas seis gols e sofreu cinco. Por outro lado, venceu todos os confrontos contra equipes da Série A que fez até aqui (1 a 0 contra Santos e Mirassol, e 3 a 1 sobre o São Paulo).
ATLÉTICO-MG X PALMEIRAS
Campeonato Brasileiro – 1ª rodada
Data e horário: 28/1/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
ATLÉTICO-MG: Everson; Preciado (Natanael ou Igor Gomes), Ruan Tressoldi, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Hulk e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli.
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Allan, Vitor Roque (Ramón Sosa) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.
Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa/RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Wagner Reway (Fifa/SC)