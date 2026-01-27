Athletic Bilbao x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragem

Para os espanhóis, um bom resultado vale um lugar na repescagem da Champions; para os portugueses, vaga direta às oitavas / Crédito: Jogada 10

O Sporting Lisboa vai até a Espanha enfrentar o Athletic Bilbao nesta quarta-feira (28/1) pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O jogo será no San Mamés, às 17h (horário de Brasília), e é decisivo. Em décimo lugar, com 13 pontos, o Sporting, caso vença, tem tudo para terminar no G-8, o que o colocaria diretamente na fase de oitavas de final da competição. Contudo, caso empate ou perca, terá de se contentar com a repescagem (do 9º ao 16º lugar). O Bilbao tem oito pontos e no momento está em 13º, precisando pontuar para se manter vivo na competição. Caso tropece, será direcionado ao grupo dos eliminados (do 25º ao 36º lugar).

Coeficiente da Uefa Curiosamente, este jogo também vale muito para Portugal no ranking da UEFA. De fato, se o Sporting avançar diretamente às oitavas, isso dará ao país pontos suficientes para que os portugueses possam, enfim, alcançar o sexto lugar no coeficiente da UEFA, o que significa que passariam a ter três clubes com direito à vaga na Champions na próxima temporada. Além disso, caso consiga esse feito, Portugal, atualmente no sétimo lugar, ultrapassaria a Holanda, que, até o momento, vem somando poucos pontos com Ajax e PSV. Portanto, cada detalhe deste jogo pode ter impacto significativo no futuro do futebol português.

Onde assistir O canal HBO Max transmite a partir das 17h (de Brasília). Como chega o Bilbao O técnico Ernesto Valverde não contará com Laporte e com Iñaki Williams, que não se recuperaram de lesões. Felizmente, o irmão de Iñaki, Nico Williams, o principal jogador do time, estará apto para municiar o goleador Guruzeta, que é o artilheiro do time na competição. Por curiosidade, Iñaki optou por jogar por Camarões (inclusive enfrentou o Brasil na Copa de 2022) e Nico pela Espanha (é uma das joias, juntamente com Lamine Yamal). Valverde diz que o Bilbao, em casa, tem de mostrar força, pois precisa apenas de um bom resultado para seguir em frente e garantir a vaga na repescagem:

“Temos de aproveitar esta oportunidade de continuar na competição. Para isso, é necessário vencer, e eu acredito nos meus comandados. Manter a chance de seguir na Champions, para nós, já é um sucesso.” Como chega o Sporting Do lado português, três jogadores muito acionados pelo treinador Rui Borges estão fora: Ioannidis, Quaresma e Geovany Quenda, além de Nuno Santos. Borges disse que, embora o histórico do Sporting jogando contra clubes espanhóis na Champions não seja bom — nunca venceu —, o time vem bem na competição, conquistou vitórias importantes fora de casa e espera um bom resultado. “Sabemos das dificuldades, mas vamos com ambição e tentar fazer o melhor. E no fim veremos qual é a consequência. Nada apaga o nosso trajeto fantástico”.