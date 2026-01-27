América-MEX envia proposta para Raphael Veiga, do Palmeiras

Clube mexicano faz oferta de empréstimo ao staff do meia, enquanto Alviverde ainda aguarda uma proposta formalizada / Crédito: Jogada 10

O América-MEX avançou pela contratação do meia Raphael Veiga, do Palmeiras. Os clubes avançaram para uma negociação pela transferência do jogador ao clube mexicano. As conversas têm sido intermediadas pelo staff do meia, em uma tentativa de chegar a um denominador comum entre as partes. A informação inicial é do “ge”. A primeira oferta do clube mexicano foi de um contrato de empréstimo, com opção de compra, em que os valores e detalhes do formato de negócio estão ainda em discussão. O Palmeiras reconhece conversas, mas ainda não recebeu a oferta formalizada, o que só deve acontecer quando chegarem a um acordo no formato da operação.

No fim de semana, o técnico Abel Ferreira disse contar com o meio-campista, mas deixou a situação nas mãos do atleta e da diretoria alviverde.

“Contávamos com o Weverton e ele tomou outra decisão. Não tenho muita informação, está mais sob a alçada da presidente, Barros e Veiga. Mas claro que conto com Veiga, não há como dizer que não”, disse Abel, após a vitória no Choque-Rei de sábado. Queda de rendimento Raphael Veiga vem de uma temporada abaixo do padrão que o consolidou como um dos pilares do elenco. Em 2025, o meia enfrentou altos e baixos e ainda sofreu com lesões, o que impactou diretamente seu rendimento. Em 53 partidas disputadas no ano passado, ele marcou sete gols e distribuiu 11 assistências, seus números mais modestos desde que assumiu protagonismo no clube. Já em 2026, Veiga entrou em campo apenas duas vezes e ainda não participou diretamente de gols. O cenário reforça a possibilidade de mudanças no futuro do jogador, embora qualquer definição dependa, neste momento, de propostas oficiais que cheguem ao Palmeiras.