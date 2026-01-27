Acidente com torcedores do PAOK deixa sete mortos na Romênia

Grupo seguia para a França para assistir ao jogo contra o Lyon pela Liga Europa; outros três ficaram feridos

Uma viagem de torcedores do PAOK terminou de forma trágica na Romênia. Sete torcedores gregos morreram e outros três ficaram feridos em um grave acidente de trânsito nesta terça-feira (27), enquanto seguiam rumo à França para acompanhar a partida contra o Lyon, de Paulo Fonseca, pela última rodada da fase de liga da Liga Europa.

De acordo com a imprensa local, o acidente aconteceu na rodovia DN6-E70, nas proximidades de Lugojelul, no oeste do país. A van que levava dez torcedores perdeu o controle em um trecho reto da estrada ao tentar ultrapassar um caminhão e acabou batendo de frente com outro veículo pesado que vinha no sentido contrário.

Com a força da colisão, a van acabou sendo arremessada para o acostamento e ainda atingida por um terceiro caminhão que trafegava na mesma direção. Um carro de passeio também pode ter se envolvido no acidente.

As autoridades romenas informaram que sete ocupantes da van morreram ainda no local. Os outros três sofreram ferimentos de diferentes gravidades e foram levados para hospitais da região. Além disso, o atendimento às vítimas enfrentou dificuldades por causa das más condições do tempo.