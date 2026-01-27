“De onde vem o dinheiro?”: ingleses reagem à possível volta de Paquetá ao Flamengo

Programa britânico debate cifras, títulos e faturamento do Rubro-Negro em meio às tratativas do clube pelo Garoto do Ninho / Crédito: Jogada 10

A já iminente repatriação de Lucas Paquetá atravessou o Atlântico e colocou o Flamengo no centro de pautas da mídia esportiva europeia. Em um debate no TalkSport, de Londres, jornalistas questionaram o poderio financeiro e o impacto do movimento rubro-negro no futebol sul-americano, a fim de compreender como o clube se coloca no mesmo radar de equipes tradicionais do Velho Continente. O ponto central da discussão se baseou no alcance financeiro do clube carioca diante da operação que pode ultrapassar R$ 260 milhões. Aliás, caso se concretize, se tornará a maior já registrada na história do futebol brasileiro — superando a contratação de Gerson pelo Cruzeiro.

O debate se inicia com a apresentadora questionando a origem dos recursos do Flamengo, abrindo espaço para análise sobre a estrutura econômica do clube. Na sequência, um dos jornalistas da bancada, que acompanha o Rubro-Negro mais de perto, esclarece alguns pontos.

“Vou defender o Flamengo com unhas e dentes. São campeões do Brasil, campeões da América do Sul e um dos maiores clubes do mundo. Acho que o faturamento deles aumentou em 25% no ano passado, portanto, são tão ricos quanto clubes que conhecemos aqui”, e prosseguiu: “Ganham muito dinheiro com venda de jogadores e com títulos. Também receberam grande quantia disputando a Copa do Mundo de Clubes. Venceram o Chelsea, eu definitivamente estava presente lá. São mais ricos do que as pessoas pensam, mas isto é um negócio gigantesco e quase inédito no futebol brasileiro. E Lucas está ansioso para fazer essa troca”. Jornalistas ingleses ficam assustados com o poderio financeiro do Flamengo com a contratação de Lucas Paquetá: