Willian Arão sofre crise renal, passa por cirurgia e vira desfalque no Santos

Willian Arão sofre crise renal, passa por cirurgia e vira desfalque no SantosMeio-campista deve desfalcar o Peixe por pelo menos duas semanas e perder quatro jogos
O volante Willian Arão desfalcará o Santos por pelo menos duas semanas. O jogador passou nesta segunda-feira (26) por uma cirurgia para retirada de um cálculo renal. Assim, o atleta não pode praticar atividades físicas e permanecerá com uma sonda interna por alguns dias, durante o período de recuperação.
Ainda no empate por 0 a 0 entre Santos e Bragantino, no último domingo (25), Willian Arão passou por uma crise de litíase renal. O meio-campista acabou substituído, ainda no intervalo da partida, e deu lugar a João Schmidt.
Por conta do mal-estar, o atleta foi encaminhado a um hospital da cidade de São Paulo para passar por exames. No local, os médicos identificaram um cálculo considerado grande. Tanto os médicos responsáveis quando os profissionais do Santos recomendaram o procedimento cirúrgico para evitar maiores problemas de saúde para o jogador.
Dessa forma, Willian Arão deve perder pelo menos quatro jogos do Peixe: dois pelo Paulistão e dois pelo Brasileirão. No estadual, o meio-campista deve ser desfalque diante de São Paulo e Noroeste, pela sexta e sétima rodadas, respectivamente. Os jogos acontecem nos dias 31 de janeiro (sábado) e oito de fevereiro (domingo).
Pelo campeonato nacional, o atleta deve perder a estreia diante da Chapecoense, já nesta quarta-feira (28), às 20h (de Brasília), além de mais um clássico diante do rival do Morumbi. O jogo acontece no dia quatro de fevereiro (quarta-feira).