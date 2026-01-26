Willian Arão sofre crise renal, passa por cirurgia e vira desfalque no Santos

Meio-campista deve desfalcar o Peixe por pelo menos duas semanas e perder quatro jogos / Crédito: Jogada 10

O volante Willian Arão desfalcará o Santos por pelo menos duas semanas. O jogador passou nesta segunda-feira (26) por uma cirurgia para retirada de um cálculo renal. Assim, o atleta não pode praticar atividades físicas e permanecerá com uma sonda interna por alguns dias, durante o período de recuperação. Ainda no empate por 0 a 0 entre Santos e Bragantino, no último domingo (25), Willian Arão passou por uma crise de litíase renal. O meio-campista acabou substituído, ainda no intervalo da partida, e deu lugar a João Schmidt.

Por conta do mal-estar, o atleta foi encaminhado a um hospital da cidade de São Paulo para passar por exames. No local, os médicos identificaram um cálculo considerado grande. Tanto os médicos responsáveis quando os profissionais do Santos recomendaram o procedimento cirúrgico para evitar maiores problemas de saúde para o jogador.